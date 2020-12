Diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo renunciaron a Revolución Democrática

Este jueves, los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo anunciaron haber renunciado a Revolución Democrática (RD) tras distintos episodios de discusión que ambos parlamentarios tuvieron con la directiva e integrantes del partido.

A través de una carta que el representante del distrito 8 le envió a sus antiguos compañeros de bancada, Vidal sostuvo que el conglomerado “está en un camino que yo no puedo recorrer“.

“Hoy, pareciera ser que Revolución Democrática renunció a la osadía y convicción de liderar“, agregó el parlamentario. “Me gustaría que RD estuviera decidido a encabezar un proceso transformador de centro izquierda, junto a visiones socialdemócratas, socialistas, progresistas, liberales, verdes y feministas, pero son variadas y consistentes las señales de que RD ha preferido un camino donde se consolida un polo de izquierda clásico, en un camino donde creo que se privilegia una identidad de impugnación y testimonio, bailando con los compases de una música ajena a las que nos inspiró en el comienzo”, continuó.

“Durante estos años he planteado insistentemente la necesidad de la unidad de la centroizquierda, de la coordinación y el encuentro con el mundo socialista y socialdemócrata, hice lo que pude para proponer un camino diferente. Quizás no lo hice bien, quizás no hice lo suficiente, pero ahora, por honestidad con ustedes, pero, sobre todo, por honestidad conmigo mismo, no puedo acompañarlos”, sostuvo Vidal.

Por su parte, fuentes cercanas a la diputada Natalia Castillo, comentaron a ADN, que la parlamentara también renunció al partido, luego de distintas situaciones de controversia que tuvo durante el último tiempo.

Se espera que ambos parlamentarios den a conocer detalles de sus decisiones a las 16:30 horas.