El primero por Renovación Nacional: Senador Francisco Chahuán inscribió su precandidatura presidencial

Más de 120 firmas presentó el senador Francisco Chahuán para inscribir oficialmente su precandidatura ante el presidente de Renovación Nacional (RN), Rafael Prohens, durante la jornada de este viernes.

Chahuán se convierte así en el primer miembro de RN en formalizar su candidatura. “Hoy me presento porque ha sido el 20% del consejo general el que me ha pedido que tome este camino y me ha pedido porque saben de mi capacidad para ganar elecciones”, expresó.

“El 2009 contra todo pronóstico, gané la elección senatorial a Joaquín Lavín. Hace unos años atrás logramos que uno de cada cuatro electores de la Región de Valparaíso votara por nosotros habiendo 32 candidatos. Soy el candidato más competitivo en RN. Eso lo voy a demostrar”, aseguró.

El senador realizó la oficialización de su campaña en miras al próximo 23 de enero, donde el Consejo General del partido determinará cual será el candidato que enviarán a las primarias.

Chahuán no se mostró muy de acuerdo con esta decisión, asegurando que el prefería la realización de unas primarias convencionales, para que así la decisión sea hecha por todos los miembros del comicio y no solo por un grupo, promoviendo la realización de debates para que la ciudadanía se mantenga informada.

En la instancia, el senador también agradeció los esfuerzos del partido por aliarse con el Partido Republicano en una sola lista para la elección de constituyente. Además, aprovechó de invitar al presidente de los republicanos, José Antonio Kast, a competir junto a él en el caso de que Chile Vamos decidiera hacer una elección primaria dentro de la coalición.

“Quiero invitar formalmente a José Antonio Kast a ser parte de la primaria del sector, porque la única manera de aquilatar que los defensores de la libertad y democracia estemos en posición de un segundo mandato de la coalición es incorporando abierta y generosamente a todos aquellos que estén disponibles para un proyecto colectivo“, concluyó.

El ahora candidato anunció que durante los próximos días estará haciendo público su programa de gobierno, en el que ha estado trabajando en base a lo que ha podido recabar recorriendo el país. Y se espera que compita contra el exministro de Defensa, Mario Desbordes, quién también ha manifestado su interés en presentarse como candidato con el respaldo del Partido Regionalista Independiente, o con el ex ministro y ex presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel.