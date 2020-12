“Quiero ser candidato, no lo voy a ocultar”: Mario Desbordes expuso sus aspiraciones presidenciales

Tras casi cinco meses de salir del Congreso Nacional para asumir el Ministerio de Defensa, Mario Desbordes dejó el cargo para iniciar una nueva hoja de ruta, esta vez para aspirar a una candidatura presidencial. Esto, con miras a unas eventuales primarias que definirán al representante de Chile Vamos.

Luego de una serie de versiones y dichos en torno a su futuro político, finalmente el militante de Renovación Nacional expuso sus deseos de llegar a La Moneda. “Quiero ser candidato, eso no lo voy a ocultar, hay gente que legítimamente dice que no, no hay que decirlo todavía. Yo sí quiero ser“, sostuvo al inicio de la entrevista que concedió a Meganoticias.

En esa línea, agregó que “entiendo que lo primero ahora son las elecciones del 11 de abril, o sea, trabajar para los constituyentes, para la elección de gobernador regional y municipales. Esa va a ser mi prioridad, pero quiero ser candidato presidencial y eso lo veremos con el partido cuando corresponda“.

Respecto del consejo general de RN, que se realizará el 5 de enero, y la visión de los militantes que le han expresado su respaldo, Desbordes indicó que “lo que ha estado pasando es que los consejos regionales me han estado proclamando de manera consecutiva. El Maule, la cuarta región (Coquimbo), la octava (Biobío). Han ido uno tras otro. Entonces lo que tenemos que hablar dentro del partido, si es bueno proclamar ahora o si hay que esperar, proclamamos después. Es un tema que igual me interesa conversar”.

El exministro recordó también que su compañero de partido, el senador Francisco Chahuán, también tiene aspiraciones presidenciales. “Tiene el legítimo derecho de decirle al consejo ese día ‘quiero ser candidato presidencial de Renovación Nacional’. Francisco es un senador al que todos queremos mucho y que ha hecho un trabajo de años. Es algo que tenemos que analizar”.

De todos modos, Desbordes subrayó que “creo que la prioridad hoy día es que nos concentremos en trabajar en la Constituyente, en el apoyo a los constituyentes, en recomponer diálogos con la oposición, volver a conversar con la oposición. Tenemos que tener una Constituyente lo más amplia posible, pero además de amplia, que converse, que dialogue, que sea capaz de llegar a acuerdos para que tengamos una Constitución que sea del agrado de la mayoría de los chilenos”.