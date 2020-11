Bellolio y críticas contra el gobierno por ir al TC: “Si hay algunos que insisten en la vía no legal significa que tienen poco aprecio por la democracia”

Tras la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el avance del proyecto que permite el segundo retiro de fondos de las AFP, el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, rechazó las críticas contra La Moneda y especialmente hacia la figura del Presidente Sebastián Piñera, a propósito de las voces que piden su renuncia.

También subrayó que “el retiro del 10% va sí o sí“, pero “de manera legal, sin trampas constitucionales y que accedan a estos fondos quienes realmente lo necesitan”.

“Estamos convencidos que este debate debe hacerse en un marco de respeto y de tolerancia hacia las diferencias. No se avanza con amenazas, no se avanza con descalificaciones, no se avanza cuando el único afán es cancelar al que piensa distinto. Por el contrario, se avanza con diálogo y sólo con diálogo se cuida la democracia”, insistió Bellolio en su vocería.

Además, respecto del proyecto del segundo retiro impulsado desde la oposición, el ministro insistió en que es “un proyecto que se salta las reglas y que configura una trampa constitucional, es un modus operandi y esta fórmula recurrente de trampa constitucional es la que buscamos frenar y no el retiro”.

“El retiro del 10% va a ir igual y depende de los señores senadores el, por ejemplo, en qué plazo se va a hacer y si es que ese reintegro es voluntario o no, el proyecto está puesto ahí, nosotros estamos disponibles en llegar a un acuerdo ojalá con todos, avanzar en diálogo”, añadió.

Respecto de quienes ya anunciaron su rechazo al proyecto del gobierno para retirar fondos, Bellolio sostuvo que “si hay algunos parlamentarios quienes no quieran aprobarlo, bueno, son ellos quienes tendrán que decirle a la ciudadanía que no quieren aprobar un mecanismo legal transparente“, junto con agregar que “si hay una segunda ola vamos a activar un nuevo ingreso familiar de emergencia”.

Sobre las críticas contra La Moneda y el Presidente Sebastián Piñera, el vocero afirmó que “contra eso precisamente es que las democracias tienen que poner todas sus atribuciones para que sea el diálogo, la no violencia la forma de resolverlas y no a través de pedir renuncias del Presidente, no a través de insultos, no a través de descalificaciones”.

“Si hay algunos que insisten en la vía no legal significa que tienen poco aprecio por la democracia y dan cuenta sus mensajes en Twitter, sus llamados a renunciar, a insultar, a amenazas que simplemente degradan la calidad no solo de la comunicación, sino de la democracia”, apuntó.