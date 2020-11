Alfredo Moreno y segundo retiro de fondos de las AFP: “Tiene que ver con pan para hoy y hambre para mañana”

Asegurando que el tema “tiene que ver con pan para hoy y hambre para mañana”, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se refirió la mañana de este sábado en ADN al segundo retiro de ahorros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que se discute en el Congreso y que permitiría a las personas acceder a sus dineros previsionales para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Al respecto, Moreno indicó que antes de la crisis del Covid-19, el mayor problema era precisamente lo bajo que son las pensiones, por lo que se debería buscar una salida que no afecte el futuro.

“Estaba la dedicación a ver cómo resolvemos las pensiones porque las futuras pensiones son bajas (…) Si retiramos los fondos, ese problema va a ser mucho más grande cuando llegue el momento de pensionarse, si ya esas pensiones eran malas, ahora van a ser mucho más malas y desde el punto de vista del Estado va a tener muchas más personas a las que va a tener que financiar”, dijo el ministro.

A esto agregó que pese a este problema, “se entiende la necesidad, pero tenemos que buscar maneras que sean consistentes que eso no signifique cerrar los ojos para los problemas de futuro“.

Leer también Política Gobierno no descartó ir al TC si avanza retiro de fondos de las AFP de diputados: “Queremos que se apruebe el proyecto que nosotros pusimos” Nacional Retiro de fondos de las AFP: Estas son las principales características del proyecto ingresado al Congreso por el gobierno Nacional Presidente del Banco Central y posible segundo retiro de fondos de AFP: “Sus efectos económicos no pueden suponerse iguales al primero”

Convención Constituyente

En tanto, al ser consultado sobre si ve como una posibilidad el participar como candidato a la Convención Constituyente, el ministro, si bien no lo descartó, dijo no es una idea que esté considerando en este momento.

“Tengo un trabajo que comentábamos antes no solo en el MOP, sino que también coordinar la inversión pública para recuperar estos ingresos para millones de personas así que tengo una responsabilidad que me hace muy difícil dejar eso y tomar una responsabilidad, pero me alegro mucho que haya gente muy buena que haya mostrado interés para que tengamos a las mejores personas para que hagan esa tarea”, puntualizó.