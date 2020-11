Este lunes se discute en la sala del Senado la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Víctor Pérez, quien podría quedar inhabilitado durante cinco años de ocupar cargos públicos si se llega a aprobar. Durante esta jornada, el exsecretario de Estado realizó su intervención ante la Cámara Alta, que duró 40 minutos.

“No puedo dejar de iniciar mis palabras en este Senado de la República del cual formé parte durante 14 años, 4 meses y 17 días, porque esa experiencia durante todo este tiempo fue fundamental para poder ejercer un cargo de la naturaleza como lo fue ser ministro del Interior”, señaló Pérez.

Precisamente su trayectoria como parlamentario fue la base de su argumento ante los senadores. “Durante todo el tiempo que fui senador demostré a través del diálogo, el debate, de la conversación, de enfrentamiento de ideas, mi absoluta convicción de que es a través de la política, el entendimiento que tenemos las distintas fuerzas políticas, la posibilidad de que nuestro país supere sus problemas y dificultades”, resaltó el exministro.

Agregó que “no entiendo otra forma de gobernar que no sea ocupando las raíces y fundamentos democráticos para poder llevar adelante todas y cada una de esas políticas”.

Leer también Política Víctor Pérez ante el Senado: “No entiendo otra forma de gobernar que no sea ocupando las raíces y fundamentos democráticos” Política Senado revisa y vota este lunes la acusación constitucional contra exministro Víctor Pérez Nacional Doctor en ciencia política analizó “errores” de Víctor Pérez en sus 98 días como ministro del Interior

Pérez también hizo alusión al plebiscito del 25 de octubre y afirmó que incluso hubo “incertidumbre” en torno al desarrollo de la votación, en consideración a que se realizaba una semana después del aniversario del estallido social.

“Si yo fuese una persona que en el ejercicio de mi cargo discriminaba, favorecía a unos para perjudicar a otros, ¿hubiera sido posible llevar adelante un plebiscito de estas características y en las condiciones en que se llevó? En que todos pudieron expresar solo con las dificultades de las pandemia, pudieron expresar sus opiniones, manifestarse y organizarse”, remarcó.

Además, Pérez subrayó su inocencia en uno de los capítulos de la acusación, que refiere al paro de camioneros que se desarrolló a fines de agosto.

“Aquí se ha hablado mucho, gran retórica de los daños que produjo este paro de camioneros, sin ninguna prueba concreta“, aseveró. “Sin que nadie haya podido recibir remedios, comprobado. Sin que una ambulancia no haya podido pasar y llegar al hospital, no hay ningún dato. Sin que un supermercado no haya podido recibir los alimentos, ni un dato”.

El extitular del Interior también explicó por qué renunció al cargo tras el resultado de la acusación constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. “No es para evadir ninguna responsabilidad. Toda mi vida he asumido mis responsabilidades. Por eso me he sometido durante seis veces al escrutinio popular. Mi decisión de renunciar tiene un concepto político, no de cruzar responsabilidades para otro lado“, puntualizó.

Finalmente, Pérez expresó que “este es mi último discurso en la sala del Senado y lo hago con la frente en alto y diciéndole a todos, mirándolos a los ojos, que soy absolutamente inocente de los cargos que aquí se me imputan, que reitero que no tiene ningún fundamento”.