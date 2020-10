“Por muy superior a mí que se sientan”: “Compadre Moncho” respondió a críticas tras su frase al descartar ser constituyente

El concejal de Quinta Normal, Adriano Castillo, más conocido como el “compadre Moncho” por su participación en la recordada serie Los Venegas de TVN, descartó este martes ser parte de la Convención Constituyente para la redacción de una nueva Carta Fundamental.

“La Constitución es un asunto muy serio. Cualquier error se puede pagar muy caro. Agradezco la consideración, pero no tengo las competencias necesarias para esa tarea. Sin embargo, ahí voy a estar para apoyar a quienes sí reúnan esas condiciones y defiendan mis ideas”, escribió en Twitter.

La constitución es un asunto muy serio. Cualquier error se puede pagar muy caro. Agradezco la consideración, pero no tengo las competencias necesarias para esa tarea. Sin embargo, ahí voy a estar para apoyar a quienes sí reúnan esas condiciones y defiendan mis ideas. https://t.co/Z0papDRWfe — Adriano Castillo Herrera (@AdrianoActor) October 28, 2020

Diferentes usuarios le consultaron las razones para descartar ser parte del órgano redactor de la nueva Constitución. Al respecto, expresó: “Porque mi experiencia es en otras áreas“.

“He sido muchas cosas: programador del primer IBM en Chile, estudiante de química y farmacia, profesor de matemáticas, y actor. Una Constitución sienta las bases de un régimen político, y mi experiencia política no es tan vasta“, agregó.

Asimismo, le comentaron que precisamente muchos quieren que personas “comunes” sean parte del proceso. “Entiendo que mucha gente cree eso, pero no es lo que yo creo. Yo creo que uno tiene que tener la suficiente altura de mira y autocrítica para darse cuenta cuando un poncho no le queda“, reconoció.

Porque mi experiencia es en otras áreas. He sido muchas cosas: programador del primer IBM en Chile, estudiante de Química y Farmacia, profesor de matemáticas, y actor. Una constitución sienta las bases de un régimen político, y mi experiencia política no es tan vasta. https://t.co/MYmoyQZfwS — Adriano Castillo Herrera (@AdrianoActor) October 28, 2020

Entiendo que mucha gente cree eso, pero no es lo que yo creo. Yo creo que uno tiene que tener la suficiente altura de miras y autocrítica para darse cuenta cuando un poncho no le queda. https://t.co/HkmXQvRvEX — Adriano Castillo Herrera (@AdrianoActor) October 28, 2020

Respuesta a críticas

De igual forma, el actor se refirió este miércoles en la misma red social sobre críticas que ha recibido tras sus declaraciones.

“Hay gente que se cuelga de mi ‘no estoy preparado para ser constituyente’, para insultarme, o bien, usarme de punto de referencia para sus propias aspiraciones”, comenzó escribiendo.

“Lamento decirles que no estar preparado para la CC no significa ni un insulto, ni una oportunidad para que cualquiera que se crea mejor que yo se postule“, espetó.

“Creo ser competente en muchas áreas, solo digo que eso no incluye redactar una Constitución. Y no, no basta haber pasado por la universidad, ni saber un par de cosas para estar preparado, por muy superior a mí que se sientan“, concluyó.