Ministro del Interior por informe de la DINE usado por el Presidente en el estallido social: El acuerdo que llevó al plebiscito “fue la decisión principal”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió la mañana de este miércoles al informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), de que utilizó el Presidente Sebastián Piñera, para decir que Chile estaba frente a un “enemigo poderoso” durante el estallido social de octubre de 2019, asegurando que lo importante es que la decisión principal fue el acuerdo político que derivó en el plebiscito de este domingo 25 de octubre.

Al respecto, Pérez indicó que “el camino que se tomó, que tomó el Presidente de la República, fue el acuerdo con todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento el 15 de noviembre, que el camino era la democracia, que el camino era el diálogo y que hoy día estamos a cuatro días de un evento significativo de esa resolución presidencial que fue el 15 de noviembre, y esa fue la decisión principal que tuvo el Presidente de la República”.

En cuanto al informe mismo de la DINE, que habría contenido graves errores consignados en otro documento elaborado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), el titular del Interior dijo que considerarlo no fue un error.

“La autoridad tomó decisiones respecto a un número importante de documentos e informes aparte de ese, no considero que se haya contenido un error porque ese no fue el único informe que el gobierno tuvo en cuenta, no hay duda de que hace un año estábamos viviendo una situación exacerbada de violencia y muchas instituciones hicieron informes”, puntualizó.