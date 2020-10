Sobrina de Daniel Jadue quiere postular como concejala de Recoleta: Es militante de RN

Parte de su familia creció en Recoleta y ahora quiere regresar como concejala. Javiera Jadue (29) es la sobrina del alcalde de la comuna, Daniel Jadue, y manifestó su interés en entrar al municipio tras ocho años militando en Renovación Nacional.

Así lo expresó la joven en conversación con LUN, en donde aseguró que en su familia tiene distintas tendencias políticas, pero ellos respetan su decisión. “Mis padres me criaron en un espacio en el que se respetan las distintas ideas políticas”, recalcó la joven que forma parte de RN desde 2012.

Javiera, quien además estudia administración pública en la Universidad San Sebastián, explicó que su motivación es aportar a la comuna en la que su papá y abuelos vivieron. “Yo fui a un jardín infantil allá. Quisiera colaborar con la gestión y la fiscalización de los recursos públicos. También quisiera velar por la seguridad”, detalló.

Respecto a la gestión de su tío, la joven tiene una dura crítica. “Sí, yo creo que él es muy buena persona. Pero tiene que enfocar la mayor cantidad de su energía en trabajar en la comunica y los vecinos. Basta leer la prensa para notar que ha estado enfocado los últimos meses en las peleas chicas y no de los vecinos. Está preocupado por las encuestas“, opinó. Además, reveló que no tiene una relación cercana con el jefe comunal.

Y recalcó: “Lo que me parece importante destacar es que el alcalde se enfoque en la comuna y no en temas nacionales. No tengo claro si él está preocupado de los vecinos de Recoleta”.

Respecto a su militancia en RN, Javiera Jadue aseguró que es el partido que más la representa.