Víctor Pérez por caso Pío Nono: “Carabineros siempre ha entregado todos los antecedentes”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, aseguró pasado el mediodía de este miércoles que “Carabineros siempre ha entregado todos los antecedentes“, luego que se conociera que el exfuncionario de la policía uniformada, Sebastián Zamora, -que fue formalizado por homicidio frustrado de un adolescente el viernes pasado tras participar en la caída de éste al lecho del río Mapocho- portaba una cámara corporal privada que no fue declarada en su momento, y de la que solo se conoció a través de la abogada del imputado.

Al respecto, el titular del Interior, señaló que “Carabineros siempre ha entregado todos los antecedentes, esto es una cámara privada no declarada por un carabinero y uno no puede atribuir a la institución que no quiso entregar todos los elementos probatorios, recién el lunes el carabinero le comunica a su abogada (la existencia de la cámara), no podemos colegir con eso que no se ha entregado toda la información”.

Pérez además señaló que se enteró este martes en la tarde de la investigación administrativa ordenada por la institución policial, luego de la reunión habitual de coordinación que sostiene con las policías.

“El general Rozas nos informa que se le había comunicado que la abogada del carabinero Zamora había expresado que ese día había usado una cámara privada que no había sido declarada y en ese mismo momento instruimos a Carabineros entregar los antecedentes con la máxima transparencia hacia la fiscalía, si hay una investigación, esa investigación debe contar con toda nuestra colaboración”, explicó el ministro.

Finalmente, la autoridad puntualizó que la cámara fue retirada desde la unidad policial donde se desempeñaba el exfuncionario junto con otros elementos que fueron entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), al Ministerio Público para sumarlos así a la indagatoria a cargo de la fiscal Ximena Chong.