Fue dado de baja: Carabineros reveló que funcionario formalizado por homicidio frustrado de adolescente “portaba una cámara ajena a la institución”

La noche de este martes, a través de un comunicado de prensa, Carabineros de Chile dio cuenta de nuevos antecedentes en torno a Sebastián Zamora, funcionario policial formalizado por homicidio frustrado, a raíz de la caída al río Mapocho que sufrió un adolescente de 16 años producto de la acción policial.

La institución señaló que la defensa particular de Zamora —su nombre no se explicita en el escrito oficial— “tomó contacto con la Fiscalía Centro Norte para informar que su representado reveló que, aquel día viernes, portaba una cámara personal ajena a la institución y no autorizada“.

“La omisión de este hecho constituye una grave falta administrativa, ya que existen instrucciones que normal el uso de cámaras personales en procedimientos policiales”, afirmó Carabineros. “El incumplimiento de este principio resulta inaceptable y es causal de expulsión de la institución, razón por la cual se inició el correspondiente proceso administrativo“.

Leer también Nacional Experta sobre caso Pío Nono y reforma a Carabineros: “Han definido a qué ciudadanía proteger y a cuál no” Política Presidente Piñera lamentó caída de joven al lecho del río Mapocho por acción de carabinero y respaldó a la policía uniformada Nacional Gobierno reiteró su “respaldo absoluto” a Carabineros tras formalización de funcionario involucrado en la caída de un joven de 16 años al río Mapocho

Tras la publicación del comunicado, Carabineros confirmó a ADN que Zamora, quien cumple la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Detención Transitoria Pudahuel Norte, fue dado de baja de la institución por ocultar información.

En tanto, el Gobierno —específicamente el Ministerio del Interior— instruyó a Carabineros la entrega al Ministerio Público de todos los antecedentes en torno al hecho.