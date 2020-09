Gobierno dijo estar dispuesto a dividir cotización adicional en reforma a las pensiones: “Le pedimos al Congreso que nos eche una manito”

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió la mañana de este lunes al proyecto de reforma a las pensiones que lleva una extensa tramitación en el Congreso, asegurando que el Ejecutivo está abierto a dividir el porcentaje de 6% de cotización adicional que se propuso, de manera que el 3% vaya a las cuentas de cotización individual, y el otro 3% a un fondo solidario, agregando que “le pedimos al Congreso que nos eche una manito” con el tema.

“Después del retiro del 10% aumentó el interés de que esos 6 puntos vayan a cuentas individuales, nosotros estamos disponibles a que sea 3-3, y queremos que lleguemos a un acuerdo, porque no podemos seguir hablando de retiro de pensiones sin tocar el tema de fondo, y el tema de fondo es mejorar nuestro sistema de pensiones para que entregue pensiones dignas y no pensiones básicas que al final no alcanzan para nada, y esperamos que la oposición de el acuerdo que es como salió de la Cámara (de Diputados)”, aseguró el ministro.

En ese sentido agregó que el tema “siempre ha estado arriba de la mesa y esperamos que flexibilice la oposición, que no ha querido decir “ok”, por eso que está trabajo hace tanto tiempo. Necesitamos mejorar nuestras pensiones, ahora nos falta poder mejorar las pensiones de quienes son clase media, de las mujeres, de quienes están jubilados, le pedimos al Congreso que nos eche una manito, que pueda ponerle mayor velocidad a esta cuestión”.

Segundo retiro de los fondos de pensiones

En tanto, al ser consultado sobre el proyecto que permitiría un segundo retiro de ahorros de las AFP, para ayudar a las personas afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, el ministro explicó que esa idea es “incompatible” con el proyecto de mejorar las pensiones.

“Estamos diciendo que hacer una reforma a las pensiones, que quiere mejorar las pensiones a futuro, pero al mismo tiempo estar sacando dinero de los fondos lo que hace es disminuir las pensiones, por eso es incompatible”, indicó, reiterando lo que ya había declarado la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

Al respecto, el ministro puntualizó que “cuando se hace el primer retiro del 10% hay millones de personas que quedan con cero pesos en sus cuentas, y las personas que podrían hacer un nuevo retiro no son las más vulnerables, son las familias de clase media, que es a quienes apunta la reforma (de pensiones) que está en el Senado“.