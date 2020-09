Pablo Longueira reiteró que “soy inocente” en causa por financiamiento irregular de la política

El excandidato presidencial Pablo Longueira, -que regresó con todo al mundo político asegurando que quiere presidir la UDI, votar por el Apruebo en el plebiscito y ser constituyente– reiteró la mañana de este miércoles que “soy inocente” de las investigaciones que se realizan en su contra en el denominado caso SQM por el financiamiento irregular de campañas políticas.

En entrevista con radio Concierto, Longueira aseguró que “respeto el Estado de derecho (…) Parto de la base de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Soy inocente“.

El también exsenador reiteró que la consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, “es comunista”, respondiendo al organismo que es parte de la causa en su contra en la investigación del caso SQM.

“Me han perseguido cinco años por delitos que no existen. Soy inocente, al Consejo de Defensa del Estado le respondo de forma muy clara, si la señora Horwitz no es comunista, le pido disculpas“, puntualizó.