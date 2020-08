Diputada RN Karin Luck y reaparición de Pablo Longueira: “No tenemos porqué volver a la vieja política”

Luego de que Pablo Longueira reapareciera en el escenario político señalando que va por la opción “Apruebo”, Chile Vamos, y el rechazo en general, comenzaron a reordenar sus fichas para la campaña.

En este sentido, Renovación Nacional ya enfrenta en la interna la situación entre ambas opciones para el plebiscito, y si a esto le sumamos el factor Longueira, la cosa se ha revuelto aún más.

La subjefa de la bancada, la diputada Karin Luck, quien además está por el rechazo, señaló que una cosa es el voto del 25 de octubre, y otra cosa muy distinta es volver a la política antigua. “Una cosa es que él vaya por el apruebo, que es válido y cada uno puede votar lo que uno quiera, pero otra cosa es como venir a decir que viene a ordenar la UDI“, señaló.

“Yo creo que hay una nueva generación que puede presidir la UDI, que no tiene por qué ser él, no tenemos por qué volver a la vieja política, él está pidiendo la política de los 90, ese es su leve problema. Él jura que le está hablando a Escalona, a Soledad Alvear, y no entiende cómo es la política hoy día, él no estuvo en la política con el Frente Amplio, él no estuvo con la polarización que hay actualmente”, afirmó la parlamentaria.

Desde la UDI señalaron en tanto que a pesar de que el partido tomó la postura del “Rechazo”, cada uno de los militantes podrá tomar las decisiones correspondientes.