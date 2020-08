Piñera por paro de camioneros: “No vamos a permitir la toma de carreteras”

El Presidente Sebastián Piñera se refirió este viernes al paro de camioneros que comenzó ayer y que por momentos ha interrumpido el tránsito en algunas rutas del país, señalando que “no vamos a permitir la toma de carreteras”.

Después de una visita a las obras del Hospital de Alto Hospicio, en el norte del país, el Mandatario indicó que “el gobierno tiene la obligación de hacer respetar esa ley, el Estado de Derecho, vamos a estar siempre abiertos al diálogo con todos los sectores de la sociedad y con los camioneros, pero no vamos a permitir nunca que se violente la ley ni el Estado de Derecho, no vamos a permitir la toma de carreteras o la interrupción del suministro de alimentos, medicamentos, ambulancias u otros bienes. Quiero plantear con claridad que la solución a estos problemas no son las tomas, no son la violencia, es el diálogo“.

El Presidente agregó además que las 13 leyes que son parte de las solicitudes de los camioneros ya están siendo tramitadas en el Congreso, y que ya se les puso la urgencia debida.

“Nos pidieron 13 leyes, las 13 leyes ya habían sido presentadas por el gobierno al Congreso, la última de ellas es la ley que va a condenar con severidad a quienes atenten contra quienes estén dentro de su camión como ocurrió con Juan Barrios, los 13 proyectos están todos con urgencia y son todos necesarios, por eso quiero pedirles a los parlamentarios que apuren el tranco porque el proyecto como Juan Barrios, el de modernización de Carabineros, el proyecto para combatir mejor el robo de maderas, llevan algunos años en el Congreso, y los necesitamos”, señaló.

El Mandatario no se refirió puntualmente a los dichos del presidente de Fedesur, José Villagrán, quien durante este viernes dijo que “el gobierno está sordo, el Presidente parece que no existe”, y reiteró que siguen abiertos al diálogo y que espera que quienes están en conversaciones con los camioneros movilizados entreguen pronto una solución.