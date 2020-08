José Villagrán por paro de camioneros: “El gobierno está sordo, el señor Presidente parece que no existe”

El presidente de la Federación de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, aseguró que “el gobierno está sordo, el señor Presidente parece que no existe, el señor ministro del Interior parece que tampoco existe, porque no hay ninguna respuesta”, al hacer una vocería del paro que realizan los camioneros desde la medianoche de este jueves.

Villagrán agregó que “aquí vamos a seguir en la berma. Aquí los responsables son los tres poderes del Estado (…) me gustaría que el gobierno se pronuncie hoy día, pero estamos dispuestos a quedarnos 10 días, los días que tengamos que quedarnos“.

En tanto, sobre la adhesión que ha tenido el paro, el dirigente gremial dijo que “estamos muy contentos porque cada minuto que pasa recibimos más apoyo de camioneros, de la ciudadanía, porque hoy día toda esa gente que no está visible, los camioneros la hizo visible. Hoy día nos está apoyando casi todo Chile, no sé por qué el gobierno no se ha dado cuenta de eso y de una vez por todas nos entrega las leyes que corresponde y se termina el paro”.

Leer también Nacional Ministro Paris y paro de camioneros: “He recibido información de que han habido desvíos de ambulancias, atrasos en la llegada de los funcionarios” Nacional Camioneros continúan en paro: Se han registrado suspensiones intermitentes de algunas rutas del país Nacional Ministro Víctor Pérez y paro de camioneros: “No me atrevería a calificar como caos los retrasos que en algunas rutas pudo haberse figurado”

Los dichos de Villagrán se suman así a una manifestación que ha estado marcada por los camiones apostados a un costado de carreteras y caminos, los que a ratos interrumpen el tránsito, dinámica que impide que intervenga Carabineros ya que es intermitente.

Los transportistas están movilizados debido al aumento en los casos de violencia en la macro zona sur, especialmente en la Región de La Araucanía, y solicitan que se aprueben o se apure la tramitación de 13 proyectos de ley que entre otras cosas dan mayores penas a quienes incendien camiones.

El gobierno en tanto ha asegurado que ya hicieron todo de su parte para evitar la movilización de los transportistas y llamó al Congreso a “apurar el tranco”, agregando que el diálogo está abierto y que el paro es “pacífico”.