Ministro de Defensa por paro de camioneros: “Es comprensible lo que están pidiendo”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, indicó la mañana de este martes en ADN Hoy que “es comprensible lo que están pidiendo” los camioneros que amenazan con iniciar un paro desde el jueves por los ataques a camiones que se han registrado en el sur del país, específicamente en la Región de La Araucanía.

Al respecto, el ministro indicó que “entiendo el drama que están viviendo muchos camioneros, tanto dueños como conductores de camiones, por lo tanto en los zapatos de ellos es comprensible lo que están pidiendo, una medida como esa no es decisión del ministro de Defensa, en 48 horas no se logra lo importante”.

Los grupos de camioneros piden que se apuren y despachen 13 leyes que tienen que ver con el resguardo de la seguridad en la zona sur ante el aumento de los ataques incendiarios.

Pese a reconocer que el gobierno “está trabajando en restablecer el Estado de Derecho en la zona, pero no es fácil”, agregando que los militares que se encuentran en la zona están apoyando el resguardo del orden público que realiza Carabineros, y que quienes realizan actos violentos “están hoy día en una fase donde no les interesa el respeto de la ley”, descartó militarizar la zona.

“Esto no es solamente el paro de los camioneros. Tenemos que responderle no sólo a los camioneros, también a la gente que están desesperados, mapuche y no mapuche (…) Lo que planteo es que hagamos bien la pega, no metamos un regimiento de fuerzas especiales de militares ahí porque eso sería agregar bencina al conflicto“, puntualizó.