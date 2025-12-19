Lluvia y vientos en Santiago: el día en que se va el calor en la región Metropolitana / By Eve Livesey

Tras varios días de calor intenso en Santiago, el tiempo cambiará de forma notoria durante este fin de semana en la Región Metropolitana.

El giro estará marcado por el avance de una vaguada en altura, que provocará un descenso de las temperaturas, aumento del viento y chubascos en sectores cordilleranos.

De hecho, este mismo viernes 19 de diciembre comienza la transición de cara a un ambiente más templado de aquí al domingo.

Según Meteored, durante la tarde y noche del viernes, comenzará a aparecer el viento. En el valle se proyectan rachas cercanas a los 50 km/h.

Las gotas de lluvia serán limitadas a sectores específicos. En zonas de precordillera y cordillera, como San José de Maipo, podrían registrarse chubascos aislados asociados a la inestabilidad atmosférica.

El sábado 20 mantendrá un patrón similar. La mañana partirá con nubosidad parcial y una máxima cercana a los 26 °C en Santiago, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). También hay probabilidad de chubascos cordilleranos.

Hacia la tarde, el viento volverá a intensificarse, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h en tramos altos.

Finalmente, el domingo 21 continuará el escenario inestable. La mayor nubosidad limitará el aumento de las temperaturas, con máximas en torno a los 27 °C.