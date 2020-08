Van Rysselberghe y posición del Presidente frente al plebiscito: “Me encantaría que dijera que está por el Rechazo”

Las posiciones frente a las opciones del “Apruebo” y “Rechazo” para el próximo plebiscito constituyente han comenzado a surgir dentro de Chile Vamos. La senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline van Rysselberghe, señaló que le gustaría que el Presidente Piñera dijera que está a favor de la opción del Rechazo.

En conversación con El Mercurio, la legisladora manifestó que tanto Chile Vamos como el mandatario coinciden en su opción de cara al proceso constituyente. “No me gusta pautear al Presidente, pero me encantaría que dijera que está por el Rechazo (…) No es que deba hacerlo, pero sí me gustaría que diese su opinión”, señaló.

“No tengo dudas de que, en lo que queremos mantener y no queremos cambiar de la Constitución, coincidimos completamente en Chile Vamos y con el Presidente Piñera“, afirmó la parlamentaria.

Sobre los riesgos de llevar a cabo el plebiscito bajo el contexto de pandemia, van Rysselberghe indicó que “Es de una complejidad gigantesca: otro de los factores por los que uno debiese preguntarse si vale la pena embarcarse en el proceso constituyente en estas condiciones“.

Finalmente, la senador UDI afirmó que, de cara a las siguientes elecciones presidenciales, hay “altas posibilidades de que el próximo Presidente sea de nuestro sector”.