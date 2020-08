Gobierno confirmó que recurrirá a la “alimentación por razones médicas” de Celestino Córdova si es necesario

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, confirmó que si es necesario, recurrirá a la alimentación “por motivos de salud” del machi Celestino Córdova, quien anunció el comienzo de una huelga de hambre seca luego que se le rechazara la posibilidad de pasar seis meses en su comunidad.

Al respecto, Bellolio indicó que “el tribunal ha accedido a que se pueda utilizar la alimentación por razones médicas, y por supuesto llegado ese momento, como este gobierno tiene la firme convicción de defender la vida, eso es lo que haremos”.

En tanto, al referirse a las demandas del machi, el vocero indicó que “el gobierno nunca ha dejado de tener diálogo con la vocería de Celestino Córdova, se ha planteado una propuesta que ya es conocida y como ha dicho el ministro de Justicia, esa es la propuesta final no porque no tengamos la intención de seguir dialogando sino que porque algunas de las peticiones no les corresponde al gobierno, tienen que cumplirse ámbitos de igualdad ante la ley y el Estado de Derecho”.

Celestino Córdova está condenado a 18 años de cárcel como responsable del incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, y pide pasar tiempo en su comunidad pese a que la Corte Suprema le rechazó el recurso de amparo presentado con dicho fin.