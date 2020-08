Machi Celestino Córdova comenzará huelga de hambre seca tras negativa del gobierno a sus peticiones

El machi Celestino Córdova aseguró que iniciará en las próximas horas una huelga de hambre seca luego que el gobierno rechazara acceder a sus peticiones tras el plazo de 24 horas que entregó el líder espiritual del pueblo mapuche este jueves. Así, mediante un audio indicó que “debo entregar mi último mensaje a solo horas de comenzar una huelga de hambre seca, como una forma de lograr mi descanso físico en esta tierra“.

El líder espiritual mapuche agregó que “como aquel gobernante no tiene suficiente sabiduría en resolver los conflictos sociales, por no estar a la altura finalmente me matará, lo más importante que mi vida o mi muerte depende de mi pueblo nación mapuche”, indicó.

La huelga de hambre seca comenzaría así a medianoche, cuando se cumple el plazo de 24 horas que entregó el propio machi al gobierno para responder a sus demandas.

Córdova, pide entre otras cosas regresar a su comunidad por seis meses, amparándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que los miembros de pueblos originarios pueden cumplir sus condenas en sus respectivas comunidades sin importar el delito por el cual hayan sido apresados.

Pese a esto, ayer la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo interpuesto por su defensa, el que solicitaba justamente que se permitiera la estadía por seis meses en su comunidad.

El machi Celestino Córdova está condenado a 18 años de cárcel por el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, hecho ocurrido en 2013.