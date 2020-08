Pablo Ortúzar en Una Nueva Realidad: “Muchas de las cosas que se esperan del cambio constitucional, simplemente no las puede proveer”

En la reciente edición de Una Nueva Realidad en ADN, Cristóbal Bellolio conversó con el antropólogo e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Pablo Ortúzar, quien analizó el actual contexto sociopolítico del país.

Respecto a la profunda transformación que podría enfrentar Chile tras la pandemia, el académico señaló que “muchas de las apuestas por cambios extremos no se van a cumplir”.

“Hay elementos de la normalidad que se van a ver reforzados por la crisis económica, que va a conllevar esta resaca de la pandemia y los posibles rebrotes. En Chile estamos en un periodo de turbulencias muy importante, pero esos conflictos pueden, más que generar un cambio radical, acentuar aspectos de nuestra realidad nacional que no son los más felices“, precisó.

Leer también Nacional Diana Aurenque en Una Nueva Realidad: “Tras la pandemia vamos a tener que adoptar formas profilácticas en el día a día” Economía Oscar Landerretche en Una Nueva Realidad: “Lo que hace esta catástrofe es hacer que todos los problemas de desigualdad se vuelven aún peores” Ciencia Maisa Rojas fue parte de Una Nueva Realidad: “No vamos a salir de esto si no resolvemos el problema de la desigualdad”

Por otra parte, hizo una crítica a la oposición, respecto a su postura en el debate por generar cambios en el ámbito socioeconómico.

“Uno esperaría que la izquierda estuviera llena de economistas, y gente que esté pensando en cómo organizar la reproducción de la vida de manera más justa y más igualitaria, pero nos encontramos con un montón de gente que su principal preocupación es «si decimos el niñe», y espero que esta situación nos devuelva a discusiones que son más estructurales, más básicas y que tienen que ver con cómo organizamos la vida, y con la realidad material de la vida”, manifestó.

Proceso constituyente

En tanto, respecto a la eventual nueva Constitución, el antropólogo señaló que “se exageran mucho las posibles virtudes de lo que podría traer, te hablan como si después todos los conflictos y malos ratos van a pasar”.

“Yo soy muy desconfiado de que un texto constitucional pueda tener una especie de capacidad mágica. Obviamente se abren oportunidades. La Constitución no crea el orden social, sino que organiza ciertos aspectos de él, y la pregunta es qué podríamos conseguir, o qué podríamos mejorar a partir de la organización de esos aspectos, que son limitados y acotados. Yo nunca he estado diametralmente en contra o a favor del cambio constitucional, pero creo que muchas de las cosas que se esperan de él, simplemente no las puede proveer“, sostuvo.

Leer también Nacional Presidente Consejo Directivo del Servel adelantó que protocolo sanitario para Plebiscito es dinámico y recalcó que “la pandemia no puede afectar la democracia” Política Minsal aprobó el protocolo sanitario propuesto por el Servel para el Plebiscito 2020 Política Ministro del Interior: Diálogo con comuneros mapuche “no significa para nada alterar las resoluciones de los tribunales”

Principio de Subsidiariedad

En cuanto al conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, Ortúzar indicó estar de acuerdo con “revivir la institución de los parlamentos, y renovarla, porque históricamente es el mecanismo que se desarrolló y que se legitimó entre dos partes para avanzar en acuerdos y mantener buenas relaciones”.

“En la subsidiariedad está la clave para poder avanzar en alguna solución al llamado conflicto mapuche, mucho más que en la lógica del Estado soberano, que es su alternativa. La idea del Estado soberano parte de una igualdad basal de todos los individuos, sujetos al poder del Estado y que debe relacionarse con ellos de esa manera, que no reconoce instituciones intermedias. La subsidiariedad no es un principio de Derecho, y creo que va mucho más en la línea del respeto a ciertas comunidades, y ciertas minorías y grupos, que la noción de estados soberanos. La izquierda chilena es de un soberanismo bien radical y bastante irreflexivo, que me sorprende”, sentenció.