Senador Coloma y parlamentarios en gabinete: “Se hace cuando uno siente que puede cumplir un rol más completo dentro del país”

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) se refirió al cambio de gabinete de este martes y a la incorporación de parlamentarios.

“Es un cambio bien importante. Creo que el Presidente fue enfático, y yo comparto con él que Chile hoy está viviendo un momento muy estelar, complejo, difícil, que junto al tema de la pandemia, hay que enfrentar la época de la recuperación del país”, comenzó sosteniendo en ADN.

“Es bueno en ese sentido que la coalición tenga todas las visiones representadas dentro de ese gabinete, y creo que es importante para tener unión y que ha Chile le vaya bien”, afirmó.

Cambio de parlamentarios

Consultado sobre el hecho de recurrir a parlamentarios para asumir los ministerios, y que ahora los partidos deban elegir quiénes remplazarán a los legisladores, o sea, personas que no ganaron por votación popular, Coloma expresó: “No comparto esa visión, me tocó en otro momento ser presidente de un partido, y tuve que tomar la responsabilidad de nombrar, junto a la gente de la región. Estas cosas no se hacen solo“.

“Hay momentos en que hay que tomar decisiones que no son fáciles. Tampoco es fácil para un parlamentario dejar un cargo en un momento determinado, se hace cuando uno siente que uno puede cumplir un rol más completo dentro del país. Son lógicas que ocurren en los gobiernos, que son bien excepcionales, pero estamos viviendo un momento bien excepcional”, indicó.

“Creo que el país está viviendo un tema muy complejo, la política en general está viviendo un tema muy complejo (…) hay que tratar de enfrentarlo. Creo que lo que hace el Presidente incorporando distintas visiones, y entender que el éxito o fracaso del país tiene mucho que ver con sus gobiernos, y que no solo ellos tienen la responsabilidad, también las coaliciones están detrás de los gobiernos y creo que esa es la señal más potente que se entrega hoy”, señaló.

“Gobernar hoy día es muy difícil. Tratemos de ayudar a los que vienen y agradecer a los que se van“, concluyó el senador Coloma.