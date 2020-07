Diputados UDI criticaron propuesta de bancada de privatizar Codelco y vender TVN

Este lunes se difundió un documento elaborado por la bancada de diputados de la UDI, en la que proponen diversas medidas políticas, económicas y sociales para “superar la pandemia del Covid-19”. También hubo alusiones al estallido social: “Desde octubre de 2019, el país ingresó en un espiral de violencia, populismo y demagogia que debemos detener“.

El listado de propuestas, consignado por T13, incluye la reducción del número de ministerios y subsecretarías, la disminución de la cantidad de parlamentarios, la modernización de los servicios públicos, la privatización de Codelco —para generar “un ingreso muy relevante” para el Estado— y la venta de TVN, ya que el canal “lleva muchos años de pérdidas y no cumple un rol público relevante.

Más tarde, hubo reacciones contrarias por parte de un grupo de diputados de la propia colectividad. Mediante un comunicado de prensa, los integrantes de la comisión de Minería de la Cámara, Nicolás Noman y Sergio Gahona, afirmaron que se enteraron por la prensa y que “no estamos por privatizar a Codelco, conocemos la realidad de nuestras regiones y la privatización no nos conduce a buen puerto”.

Leer también Política Servel confirmó que Jacqueline Van Rysselberghe no puede repostular a la presidencia de la UDI Fútbol Federico Valdés: “La UDI saldrá muy golpeada de todo esto” Política Tres diputados UDI que votaron a favor del retiro de fondos renunciaron al partido

“Somos diputados de zonas mineras, es decir, los que mejores conocemos la realidad del sector cuprífero de nuestro país. No fuimos considerados antes de lanzar esta propuesta, ante lo cual no podemos si no representar nuestra molestia hacia la bancada“, indicaron ambos parlamentarios.

Similar reacción tuvo el diputado Issa Kort. “Me enteré, por la prensa, que la bancada de la UDI (mi bancada) propone privatizar Codelco. Quiero decir claramente que NO apoyo esa propuesta. Codelco es una empresa del Estado de Chile y debe seguir siéndolo. Esa propuesta NO me representa en lo más mínimo y no la apoyaré”, sostuvo el parlamentario desde su cuenta de Twitter.