Ossandón y posible cambio de gabinete: “Si va a ser sillas musicales, para mí no sirve”

El senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió al Presidente Sebastián Piñera y a un posible nuevo cambio de gabinete del Gobierno.

En conversación con Mucho Gusto de Mega sostuvo: “Primero, el que hace los cambios es el Presidente, segundo, que los últimos cambios del Presidente han sido sillitas musicales, son los mismos de un lado a otro. Si va a ser sillas musicales, para mí no sirve“.

“Yo creo que esto pasa por una reflexión profunda del Presidente, porque en todas las declaraciones que hemos visto, los ministros reconocen que quién toma las decisiones finales, es el Presidente“, afirmó.

Asimismo, indicó: “Cuando uno ve que AFP, 10%, era uno más uno, era evidente lo que había que hacer y se fueron por el otro camino, es que el Presidente tiene que hacer una reflexión profunda, él, de cómo debe enfrentar lo que viene”.

Plebiscito de octubre

“Eso significa que el Presidente tome las banderas de una nueva Constitución y de un nuevo pacto social. El año 89 tuvimos un plebiscito, implícitamente se hizo un tremendo pacto social que permitió una vuelta a la democracia extraordinaria, pero ese pacto en octubre se cayó. Por lo tanto, yo creo que el Presidente tiene que estar muy preocupado de eso, y quién debe liderar eso es el Presidente”, manifestó Ossandón.

Sobre los nombres que se escuchan para unirse al gabinete, Ossandón expresó: “Aquí lo que me importa es quién toma la última decisión, si yo escuché la otra vez a un alto personaje de Salud reconociendo que quién tomaba las decisiones técnicas de salud al final era el Presidente de la República, ¡por Dios que estamos mal!“.

“Entonces, si van a traer un ministro del Interior, pero el Presidente va a seguir tomando la última decisión… por eso digo, y lo digo con mucho respecto. Aquí tiene que haber una reflexión de él mismo“, señaló.

Centro derecha

“¿Qué nos pasa hoy día en la centro derecha? ¿Por qué uno ve a Allamand, a Kast, a todos medios perdidos en esto? Porque hay mucha gente de la centro derecha que no quiere reconocer que el 18 de octubre fue un levantamiento social de los chilenos y no de los delincuentes, y que el modelo económico y el modelo social tiene que ser corregido”, aseveró.

“Si ustedes analizan lo que pasó con el 10% de las AFP, primero, falta de criterio absoluta, no conocer la realidad. Era sentido común nomás, si el 90% de los chilenos quería el 10%, no era el 90% de izquierda o de derecha, era el ciudadano común y corriente que tiene miedo a no tener plata para comer, así de claro. Y ellos, dogmáticamente, dijeron que este país se caía, que se acababa Chile”, finalizó.