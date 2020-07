Blumel aseguró que proyecto de retiro del 10% de las AFP “altera el funcionamiento de nuestra institucionalidad”

Haciendo un llamado a actuar con “responsabilidad” y asegurando que el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) “es una herramienta que altera el funcionamiento de nuestra institucionalidad”, el ministro del Interior Gonzalo Blumel, argumentó contra la normativa que se discutió largamente en el Senado a minutos de su votación en general.

Blumel además reiteró que las modificaciones en materias previsionales son de iniciativa exclusiva del Presidente Sebastián Piñera, y leyó un extracto de una carta enviada por diversos senadores de oposición en abril pasado al Mandatario en la cual le pedían justamente que patrocinara un proyecto de ley que permitiera el retiro de fondos previsionales de forma excepcional.

En este sentido, el ministro del Interior agregó en su intervención que pasar “esta no es la forma de hacer las cosas”, agregando que “esta lógica no contribuye a fortalecer la amistad cívica y por ello quiero reiterar el llamado al cumplimiento de las reglas del juego, enfrentamos un momento crucial en nuestra historia republicana y tenemos desafíos que pueden marcar el destino de nuestra patria”.

Esto, tensionó el ambiente -que ya era bastante tenso antes de la votación- generando reclamos de los senadores aludidos, entre los que se encontraban Ximena Rincón, Guido Girardi, Alfonso de Urresti entre otros.