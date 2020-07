Gobierno anuncia liberación de 120 millones de dólares para que municipios enfrenten la pandemia

Desde La Moneda y acompañado presencial y telemáticamente por alcaldes de todos los sectores políticos, el Presidente Sebastián Piñera anunció la liberación de 120 millones de dólares a los municipios, con el objetivo de que cuenten con más recursos para enfrentar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

La medida, llamada “Fondo Solidario“, busca que los alcaldes cuenten con más dinero para llegar rápidamente a las personas más vulnerables y afectados por los efectos de la crisis sanitaria.

En la oportunidad, Piñera destacó que el país lleva cinco semanas de baja en los contagios, agregando que “nuestro sistema de salud estuvo durante cinco semanas trabajando al máximo de su capacidad, pero al mismo tiempo iba creciendo la capacidad del sistema de salud para hacer frente a la pandemia”.

🔴LA MONEDA| Pdte @sebastianpinera y capacidad hospitalaria a 5 meses del Covid-19: “El sistema respondió”. Destaca rol de los municipios y anuncia nuevo fondo de US$120 millones que será “flexible”. Agregó que “poner a Chile en marcha es fundamental”. @adnradiochile pic.twitter.com/5vFyTF7tgo — Manu Palominos (@manupalominos) July 21, 2020

Además agradeció el rol que ejercen los alcaldes en medio de la crisis, indicando que “un gobierno responsable tiene que proteger a chilenos durante la emergencia, pero también tiene que ser capaz de protegerlos de manera permanente y de eso se trata este plan”.

Piñera puntualizó que “lo que los chilenos nos están pidiendo a gritos es unidad, colaboración, diálogo, acuerdo. Eso es lo que los chilenos nos piden, necesitan y merecen, y el que no esté a la altura de ese desafío no va a estar cumpliendo con su deber, no va a estar haciendo lo que Chile necesita”.