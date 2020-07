Carolina Goic y el retiro del 10% de fondos AFP: “Estamos condenando a personas con pensiones ya miserables, a que sean aún más bajas”

“Han pasado dos o tres días desde el anuncio del presidente, y estamos esperando un nuevo anuncio. Eso habla por sí solo”. Así fue como la senadora Carolina Goic (DC) expresó en Ciudadano ADN su percepción de las recientes acciones del Gobierno, en la jornada en que se esperan, por parte de La Moneda, nuevas ayudas para la clase media en el marco de la crisis económica producto de la pandemia, las que han sido empujadas por los propios partidos de Gobierno. “No puede ser que haga un anuncio tan insuficiente que sus propios partidarios lo cuestionan”, señaló la senadora.

Goic recordó que, en Chile, 8 de cada 10 ingresos que generan las familias de clase media van para pagar deudas. Por eso, cuestionó las soluciones ya presentadas por la autoridad, que proponen créditos blandos. “Seguir insistiendo en medidas que solo comprometen a la clase media parece tozudez, es como hablar a la pared”, reflexionó. “Hay gente que tenía buen ingreso y lleva varios meses sin poder trabajar. ¿Por qué no generar subsidios directos? Espero que en esa línea podamos avanzar”.

Si bien la senadora está consciente de que “no hay soluciones mágicas”, enfatizó que el retiro del 10% de los fondos de las AFP, propuesta que se discutirá hoy en la Cámara, y que han impulsado algunos sectores políticos, no es lo más apropiado. “Es importante hablarle a la gente con la verdad. ¿Para cuántas personas un 10% significa un monto relevante. Hay que ver el impacto que eso tendrá en la pensión. Espero no tengamos que llegar a que la gente use sus ahorros previsionales para garantizar su subsistencia”. En su opinión, lo primero es mejorar las medidas ya anunciadas. “Pero si eso no se da, uno no se puede cerrar a nada”, matizó.

Leer también Nacional Evelyn Matthei por retiro de fondos AFP: “Lo que van a provocar si esto se aprueba es que Chile se va a incendiar” Política Gobierno activa plan para frenar votación de retiro de fondos de la AFP en Chile Vamos Política Erika Olivera votó a favor de retiro de fondos de AFP y recibió aplausos por su intervención: “Sé lo que es pasar hambre y frío”

Al respecto, la Comisión de Trabajo del Senado tuvo una sesión donde escucharon las propuestas de varios economistas “bien transversales”, como Claudia Sanhueza, Rodrigo Vergara y Joseph Ramos, para hacer frente a la crisis. Goic valoró en particular una de ellas: “la de Ramos, que propuso sacar el equivalente a dos sueldos, pero a cambio de jubilarte un año después, para compensar”. De lo contrario, expresó, “estamos condenando a personas con pensiones ya miserables, a que sean aún más bajas”.

Goic insistió en que hay “una tremenda tarea” pendiente para salir de la crisis económica que trajo la pandemia. “La profundidad de la crisis fue mucho más de lo que hubiéramos anticipado, y sin confianzas mínimas va a ser muy difícil”. Por eso, su llamado es a dejar de lado “la tensión permanente” entre sectores políticos, validando “los buenos acuerdos”, poniendo como ejemplo lo que se logró para la extensión del postnatal de emergencia.

La reforma a las Isapres es otro pendiente que la senadora subrayó que “no podemos volver (al debate) como lo hacíamos antes”, recordando que el Covid “ha desnudado las inequidades que fueron causa del estallido social”, y que “la pandemia nos demostró que puedes tener sistema público y privado bajo la conducción del Estado, de Fonasa, y eso ha permitido salvar muchas vidas. Se han caído paradigmas ideológicos que tenía la derecha. Tomemos esos aprendizajes”.

Leer también Política Patricio Melero votó en contra del retiro de fondos de AFP: “Soy diputado justamente de la clase media de Chile” Nacional Pablo Longueira envió carta a diputados por retiro de fondos de las AFP: “En política hay dos caminos que, por lo general, no convergen. Ser respetado o ser popular” Nacional Sigue la sesión donde se votará el retiro de los fondos de las AFP

En la misma línea, cree que la nueva normalidad requiere “tomar los aprendizajes” que trajo el enfrentamiento al virus. “No podemos hacer volver a los adultos mayores al consultorio a buscar medicamentos, si ya lo hicimos llevándoselos a domicilio. Lo mismo en Educación: la vuelta a clases tiene que ser usando la tecnología en función del aprendizaje, porque es el mundo que les va a tocar vivir a nuestros niños”. Al respecto, destacó “la cautela” del ministro Raúl Figueroa, “a diferencia de la soberbia de Mañalich”. “Hagamos los aprendizajes como país para enfrentar esos desafíos. Este desafío lo tenemos que enfrentar entre todos”, remarcó.

Cambios que también repercutirán en el mundo del trabajo. Desde su rol en el Senado, espera tomar medidas de “lógica preventiva”: “A las mutuales les vamos a preguntar cómo están trabajando para garantizar condiciones de seguridad en empresas”, dijo, subrayando la importancia de “aprender a convivir en el trabajo con el Covid, o con el teletrabajo, que llegó para quedarse”, formato que también llama a “regularlo bien, para que no toda la gente está estresada”.

Por último, hizo un llamado a la banca. “Una de las cosas que más angustian a la gente son las llamadas permanentes por cobranzas, amenazas de corte o de cerrar la cuenta. Ahi hay un tema ético. Dejen de hacer llamados de cobranzas. Paren las cobranzas judiciales. Que ninguna casa se vaya a remate en esta situación. Eso no requiere una ley, son cosas básicas de entender la crisis y la angustia de las personas”.