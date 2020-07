Van Rysselberghe por reducción de dieta: “Yo creo que no ayuda en nada, para ser bien sincera”

La discusión sigue en pie, pese a que la decisión está tomada. Fue el pasado martes que el Consejo de Alta Dirección Pública confirmó la rebaja de un 25% en la dieta parlamentaria y sueldos de ministros, mientras que para el Presidente Sebastián Piñera la disminución será de un 10%.

Tras ello, las opiniones y comentarios de la decisión no se han hecho esperar, y uno de ellos llegó desde la presidenta de la UDI: “Yo creo que no ayuda en nada, para ser bien sincera“, partió comentando Jacqueline van Rysselberghe en conversación con Radio Pauta.

La senador aseguró que “la verdad es que yo creo que la deslegitimación de la política no viene por eso, son múltiples otras razones, pero creo que eso no ayuda. Entiendo que es una decisión que se tomó, que está basada en un montón de legislación comparada, que no fue una decisión unánime por lo demás, pero que tiene por lo menos una racionalidad detrás y no es una cosa al tincómetro”, aseguró.

“Fue una decisión más bien simbólica, aunque un 25% no es simbólico, pero creo que fue más bien reactivo a lo que pasó el 18 de octubre, creo que son otras las variables que hay detrás”, agregó.

Respecto a la posibilidad del retiro de parte de los fondos de pensiones, la parlamentaria nuevamente se mostró en contra “me parece una mala idea porque creo que acá hubo un acuerdo en donde están los fondos COVID, que son fondos públicos que se han recaudado con impuestos de todos los chilenos para poder hacer frente a esta pandemia”, comentó.

“Entonces cuando tenemos plata que es pública, me parece que echarle mano a los ahorros para la vejez que tienen las personas no es la mejor idea porque es vestir un santo desvistiendo otro. No entiendo por qué persisten en eso, me da la idea que es un tema ideológico y no de ayuda a las personas”, indicó.

En la misma línea, agregó que “es una oportunidad de ayudar y creo que lo hemos hecho. Creo que este Gobierno ha logrado y yo estoy segura de que va a lograr, desde el punto de vista económico, poder ayudar a las familias que lo están pasando mal hoy día”.

“Pero al mismo tiempo generar las bases para que este país después de esta pandemia y de la crisis económica que tenemos hoy día pueda volver a ponerse de pie, pero para eso tenemos que ser serios, no podemos estar cayendo en la seducción del populismo“, cerró.