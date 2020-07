Érika Olivera se refirió en plena sesión de la Cámara de ausencia de Guillermo Ramírez por estar en matinal de CHV

La diputada Érika Olivera (RN) se refirió en plena sesión en la Cámara a la ausencia de su par, Guillermo Ramírez (UDI), quien en esos momentos estaba en Contigo en la mañana de CHV.

Cabe destacar que la mañana de este jueves discutían la moción que dispone la suspensión del cobro de aranceles y matricula por parte de instituciones de educación superior durante pandemia.

“Tengo entendido que la Comisión de Ética determinó que los parlamentarios y parlamentarias debemos abstenernos de estar en programas de televisión en horario de trabajo“, expresó la legisladora.

“Me parece grave que un diputado que hoy día tenga que leer un informe esté en un programa en Chilevisión y no cumpliendo con su horario laboral“, aseveró.

Ante sus palabras, la Mesa Directiva respondió: “Vamos a tomar conocimiento de lo que usted acaba de señalar. Ojalá nos pueda hacer llegar más antecedentes”.

Por otra parte, el parlamentario en esos momentos ya era tendencia en Twitter por sus dichos en el matinal sobre diferentes temas.

Revisa aquí las declaraciones de Olivera y parte de las de Ramírez en CHV:

Cámara 🔵 Ante la ausencia del diputado Guillermo Ramirez y no dar cuenta del proyecto que suspende cobro de aranceles por estar en matinal CHV, la diputada @erikaoliverad llama la atención a mesa directiva @adnradiochile pic.twitter.com/5wdzdVBjJZ

Estamos discutiendo la moción que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrículas a estudiantes de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción. No se entiende que haya diputados que estén en programas de TV, en este momento. #COVIDー19 pic.twitter.com/1WhmXiyeg1

-J.C. Rodríguez: Es que ud. no ha vivido la experiencia de muchos chilenos.💥💥 pic.twitter.com/wVe8qXHzbp

-Diputado Ramírez: No, pero el último año me lo pagué yo trabajando.

Nefasto Guillermo Ramirez, hace una defensa cerrada a las empresas, pero nunca lo he escuchado hablar asi en defensa del pueblo. Julio Cesar le dice, nadie esta contra las empresas, lo que quiere la gente, es que dejen de ser tan abusivos, y todo ese abuso es legal #contigochv pic.twitter.com/sOkTuTGEHZ

Guillermo Ramirez, dice q el cree q los bancos no se opondrian a posponer los créditos hipotecarios

Le aviso a Ramirez, q los bancos lo unico q quieren es q uno se atrase en los creditos para remartarle la casa.@itauchile donde estoy me cobra y no hizo ninguna ayuda#contigochv pic.twitter.com/WkoBzolfBo

— Patipelao 🦶 (@Palitroche76) July 2, 2020