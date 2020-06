Senador Ossandón y ajuste de gabinete: “A mí me faltó el cambio en Salud”, creo que había que pasar una etapa

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, sostuvo este viernes sobre el cambio de gabinete que en su opinión faltó un ajuste “en Salud”.

En conversación con Meganoticias, el parlamentario indicó que “yo no entiendo mucho el cambio, a mi me faltó el cambio en Salud, y no porque yo esté en contra y diga que el ministro Mañalich lo ha hecho mal, sino que yo creo que dentro de la estrategia había que pasar un cambio“.

Agregando que “había que pasar una etapa, una etapa más de emociones, mucho más empática, pero bueno, el Presidente es el que manda“.

Salida de Sichel

Sobre el cambio del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, expresó que “yo veía a Sichel muy fuerte, muy bien y yo no lo entendía para nada que lo hayan sacado, hasta que vi que el cambio al BancoEstado puede ser muy potente“.

“Creo que Sichel le va a dar el espíritu social que perdió el BancoEstado, al transformarse en el BancoEstado y no el Banco del Estado, y yo creo que Sichel puede usar una herramienta inmensa para ayudar a la reactivación y la pandemia en Chile, el BancoEstado es una herramienta que no se está usando y que podría usarse con mucha más fuerza”, afirmó.

Monckeberg, Alvarado y Ward

Sobre el reemplazante de Sichel, Cristián Monckeberg, el ministro de Vivienda, el legislador opinó que “es una persona que tiene mucho tino, buen trato, experiencia política… Va a ser un buen ministro”.

Sobre Claudio Alvarado, quien asume el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aseguró que “tiene una tremenda experiencia en lo que es legislatura, que hoy día está súper complicada, muy complicada”.

Añadiendo también que “Felipe Ward (quien deja la Segpres y asume Vivienda) es una muy buena persona que conoce bastante Chile, fue ministro de Bienes Nacionales”.

“Silla musical”

Finalmente Ossandón espetó que “en sí, fue un ajuste, a mí no me gustan los cambios de las mismas personas. La famosa silla musical a mí no me gusta, porque demuestra mucha debilidad, pero bueno, eso es lo que hizo el Presidente”.

Concluyendo que “yo creo que aquí hay que tratar de buscar un acuerdo nacional mucho más potente”.