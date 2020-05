Mario Desbordes sobre JVR: “Cómo voy a dialogar con ella, si no llega a las reuniones”

Crisis sanitaria por el Covid-19

Sobre el Covid-19, Desbordes espetó que “hoy con la pandemia, muchos políticos recién están abriendo los ojos y se están dando cuenta de lo tremendo que pasa en las poblaciones, la precariedad del trabajo y de cuánta gente no tenía un trabajo estable. He escuchado a economistas decir recién ahora que ‘este es el Chile que no veíamos o que no queríamos ver‘”. Además, sobre los conceptos del Gobierno como “nueva normalidad” y “retorno seguro“, el diputado afirmó que fueron decisiones precipitadas. Asimismo, dijo que “Jaime Mañalich no es un tipo simpático, no está para elegirlo ‘mejor compañero’, porque efectivamente no quiere ser simpático, no le interesa, pero el tipo es bueno para la pega. Sabe lo que está haciendo“. “Las cuarentenas dinámicas fue lo correcto (…) Si hubiésemos decretado cuarentena a todo Santiago como algunos pedían, incluso senadores de mi partido, habríamos tenido una catástrofe social hace dos o tres semanas atrás (…) Yo creo que el Gobierno actuó bien“, opinó.

Estallido social Sobre el 18 de octubre, el parlamentario expresó que “la extrema derecha me trató de traidor“, por su posición durante el estallido social.

“Yo estoy tranquilo, no me arrepiento. Cuando dije que la gente tenía que seguir manifestándose, que tenía que mantenerse alerta, no me refería a que siguieran las marchas todo el día y fui muy claro en aquello”, indicó.

Agregando que “dije que había que buscar formas de manifestarse, que no significaran para al país entero, que había que compatibilizar esas manifestaciones con la continuidad del comercio, con no pausar las Pymes; pero la frase tenía un sentido y creo que el tiempo me dio la razón”.

De igual forma, sostuvo que “muchos políticos (izquierda y derecha) esperaron a que esto pasará no más” y que “hagamos como si acá”. “Para mí ese es el temor que hoy tengo, porque en cualquier minuto la gente nos dirá que nos dio la oportunidad y los decepcionamos“, declaró.

Su relación con JVR

Finalmente, Desbordes se refirió a una supuesta falta de comunicación con Jacqueline Van Rysselberghe, concluyendo que “esto no lo he comentado en ninguna entrevista, porque es primera vez que me lo preguntan, pero tengo que decir que cómo voy a dialogar con ella, si la presidenta (UDI) no llega a las reuniones. Qué voy hacer yo si la Jacqueline no llega. Ella está en Concepción y vive allá”.

