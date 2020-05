Llamado a acuerdo nacional: FA pidió “sinceridad” al Gobierno y DC propuso creación de comité de crisis con todos los sectores

Diversas reacciones trajo consigo el llamado realizado por el Presidente Sebastián Piñera durante esta jornada a todos los sectores políticos, especialmente de oposición, a un “gran acuerdo nacional” para abordar la crisis por el coronavirus, que fue parte de la discusión del comité político de este lunes.

Desde el Frente Amplio, las diputadas y presidentas de los partidos Convergencia Social, Gael Yeomans, y de Revolución Democrática, Catalina Pérez, afirmaron que hay disponibilidad de diálogo, pero que debe ir acompañado de un mensaje “sincero” desde el Ejecutivo, que no interfiera, por ejemplo, con el proceso constituyente.

“No estamos disponibles a quitarle peso y protagonismo al proceso constituyente abierto por la movilización de la ciudadanía, que no se pasen de listos. Hoy se requiere un diálogo amplio del mundo político y social para enfrentar esta pandemia, en eso sí estamos de acuerdo. Pero no debe ser una invitación para dar apariencia de diálogo, una imagen como esa no le sirve a nadie”, señaló Yeomans.

En tanto, Pérez sostuvo que “el Gobierno tiene que entender que esto no da para más, la pandemia ha dejado a las familias en un estado de extrema necesidad que exige un cambio de estrategia. Nosotros vamos a seguir insistiendo en lo importante: asegurar la estabilidad económica y dar garantías sanitarias a la población. Si el llamado del Gobierno esta vez es sincero, por supuesto que estamos disponibles”.

Desde la ex Nueva Mayoría, el presidente de la DC, Fuad Chahin, dijo alegrarse por las palabras del Presidente Piñera acerca del acuerdo nacional y propuso la creación de un “comité de crisis” entre el Gobierno, la oposición, sectores económicos y sociales, académicos y científicos, que se conforme dentro de las próximas 24 horas.

Por otra parte, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, expresó estar de acuerdo con estos diálogos, pero exigió que Piñera “escuche a los diversos sectores”.