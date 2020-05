La particular respuesta que efectuó el Partido Humanista tras la renuncia de Tomás Hirsch y otros 247 militantes a la colectividad

Tras la renuncia de Tomás Hirsch y otros 274 militante al Partido Humanista, debido a que, plantean, que la colectividad perdió “la conexión con la gente“, desde el colectividad política efectuaron un comunicado este jueves para referirse a lo sucedido.

Al respecto, comenzaron diciendo que “Como Partido Humanista lamentamos la decisión de un grupo de ex militantes que suscriben una carta de desafiliación conjunta, que encabeza el diputado Tomás Hirsch. Sentimos profundamente lo inoportuna de ésta, dado el contexto de pandemia y crisis social en que hoy nos encontramos. No se hace cargo de las prioridades del momento, que para gran parte de la ciudadanía son de dolor y desazón, frente a un panorama de abandono e incertidumbre concretos que hasta hoy no tienen una respuesta”.

“En cuanto a los motivos expresados en ella, respondemos que en cada rincón de país las y los militantes del partido humanistas participan protagónicamente en asambleas y cabildos territoriales y temáticos, contando siempre con la valoración de la ciudadanía, que les reconoce la dignidad y coherencia del actuar político del partido”, agregaron.

En esa línea, desde el conglomerado sostuvieron: “En ese sentido hoy con más fuerza que nunca su militancia está construyendo una profundización de la democracia interna, con consulta periódica y vinculante para la toma de postura frente a la contingencia social y política del país, en un proceso que aborda la descentralización y la desconcentración del poder de decisión en favor del conjunto; buscando instalar el ejercicio de horizontalidad, que dé respuesta al nuevo momento histórico.

Finalmente, desde el PH hicieron hincapié en que “si quienes hoy parten, sienten que necesitan otras directrices o un liderazgo específico para poder actuar en el medio, no podemos hacer nada al respecto aparte de desearles encuentren lo que buscan, además de por un lado agradecer a toda y todos quienes hicieron su aporte en esta orgánica, entre estos obviamente a Tomás Hirsch, uno de sus fundadores, y por otra parte expresar, que hoy como Partido Humanista, con más convicción que nunca estamos trabajando en las implementación de medidas concretas para funcionar colectivamente, con más democracia directa, con más participación de base, pues creemos es lo acorde a este momento histórico.