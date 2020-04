Gabriel Boric y fecha del Plebiscito: Si hay cambio sería por condiciones sanitarias y no por argumentos políticos

En diálogo con CNN Chile, el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, se refirió a la polémica en torno a la fecha del Plebiscito y la pandemia del coronavirus Covid-19, apuntando a que el proceso va a seguir adelante, tal como está pactado.

“Yo creo que todos tenemos claro que el Plebiscito va. Evidentemente la fecha está sujeta a las condiciones sanitarias del país, pero yo espero que se puedan superar para realizar el 25 de octubre”, dijo el parlamentario.

Boric manifestó que ante la posibilidad de un cambio, solo “sería por condiciones sanitarias y no por argumentos políticos“, añadiendo que resulta para él “bastante contradictorio” cuando se establece el discurso de la “nueva normalidad”, pero exista “miedo a la posibilidad de realizar una votación que profundice la democracia”.

“Sería confuso que alguien no experto diera cátedras sobre qué hacer y qué no. Si hubiese condiciones que ameritaran poner otra fecha, el Colegio Médico con otros actores plantearán la discusión. No corresponde que actores políticos estén planteando eventuales cambios de fecha”, cuestionó.

El diputado sostuvo que el actual contexto ha servido para entender que el país debe cambiar en su estructura.

“No podemos esconder los problemas que tenía Chile bajo la alfombra y esta crisis sanitaria y económica nos muestra que cuando llueve en Chile, no todos se mojan igual”, afirmó.