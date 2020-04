Ossandón por La Moneda y el COVID-19: “No sé por qué tienen esa ansiedad por mostrar siempre que van ganando”

El senador de RN Manuel J. Ossandón conversó en La Prueba de ADN respecto a las medidas que ha implementado el gobierno para combatir la pandemia del coronavirus COVID-19, donde aseguró que se estaban tomando buenas decisiones, pero había demasiado apuro en mostrar resultados: “¿Para qué dar sensación de una normalidad en mayo cuando no va a haber normalidad en mayo?” .

“No sé por qué tienen esa ansiedad por mostrar siempre que van ganando. Lo están haciendo bien, sí, pero al partido le quedan varios minutos, y no sabemos cuántos”, reflexionó respecto a lo impredecible que ha sido el avance de los contagios.

Sobre el ministro de Salud aseveró que “Mañalich no es mi regalón pero lo ha hecho bien (…) pero esta cuestión es incalculable, impredecible. Nos podemos dar vuelta de carnero de un día para otro”, recordando a un médico en TV que le inculcó que “si lo que realmente importa después de toda esta discusión es cuántos fallecidos hay. Eso importa”.

Respecto a las medidas del Mineduc expresó “yo no sé por qué les da con decir ‘¿cuándo vamos a volver a clases?’. Si no se sabe (…) No hay certezas, entonces no sé por qué se apuran”.