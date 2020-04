Gonzalo Winter y “Los Locos Addams”: Polémica de diputado en el Congreso se convirtió en viral

El diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) fue protagonista de una polémica que circuló en las redes sociales este fin de semana. Todo comenzó la noche del viernes, cuando se viralizó un video en el que el parlamentario se encuentra en la mesa de una de las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Winter realizó un comentario informal, sin percatarse en un principio que los micrófonos estaban abiertos. “Hay dos comités previos en el Frente Amplio. Y hay otro que es el de los llamados ‘Los Locos Addams’“, señaló el diputado de la coalición.

“Pero hay de todo. Ahí está (Renato) Garín, Florcita (Motuda), la Pamela (Jiles)“, agregó Winter, en alusión a tres de sus colegas. Tras sus dichos, le advierten que los micrófonos están encendidos.

Debido a la magnitud de la controversia en las redes, Gonzalo Winter ofreció disculpas a través de Twitter. “Circula un video en donde sin intención de ofender, aparezco replicando un chiste que es una falta de respeto hacia tres compañeros de trabajo“, escribió el diputado, mencionando en el post a Motuda, Jiles y Winter.

El diputado músico respondió, fiel a su estilo, que “por mi parte lo tomo como una chiquillería menor… una pequeña joda para reírse. Nada más. Lo que me parece grave es que sucediera en el Congreso cuando no se debe grabar no estando allí el Presidente de la Comisión“.

Sin embargo, Garín fue más duro al responder. “Estoy de luto, por respeto a mi padre no responderé el nuevo ataque personal que he recibido de parte de un compañero. Solamente diré que este es el clima en el cual me ha tocado trabajar durante estos dos años. Y cuando he respondido arman escándalos y denuncias falsas“, manifestó el parlamentario, sin entregar más detalles.

