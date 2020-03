Carlos Chandía: “Lo de Cathy Barriga me parece patético”

El alcalde de Coihueco, Carlos Chandía, hizo una dura crítica durante este jueves a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por el actuar que ha tenido en público durante el brote de coronavirus en el país.

“He visto todo el año y todos los años a Lavín (Joaquín) en los matinales, así que no me parece sorpresa ni anormal”, comenzó diciendo.

“Lo que sí me parece patético es lo de Cathy Barriga. Yo creo que con eso lo único que hacemos es seguir desprestigiando la política, y hay formas de comunicar, lo que hizo en una foto apareciendo en el cementerio sola en este momento no fue adecuado“, agregó el ex árbitro de fútbol.

En esa línea, Chandía añadió: “La gente sabe perfectamente cuando sus autoridades están y cuando no están. Yo creo que no tenemos que abusar de la buena fe de la gente ni abusar de las personas”.

Finalmente, el edil manifestó que “somos servidores públicos y tenemos muchos canales y plataformas digitales de las distintas municipalidades, pero ya estar permanentemente dando muestras en canal, siendo que tengas otras intención, la verdad es que no lo comparto para nada”.

La entrevista a Chandía y mucho más, podrás escucharla en ADN este jueves desde las 20:00 horas en el programa “Tenores Puertas Adentro“, que conduce Aldo Rómulo Schiappacasse.