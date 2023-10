Este martes, la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), de World Athletics, oficializó la sanción de seis años para la atleta chilena Jennifer González Caro por doping positivo en EPO (Eritropoyetina).

Mediante el documento oficial con la resolución del caso, se detalla que la deportista nacional de 32 años dio positivo por primera vez en una muestra de orina del 8 mayo de 2022, a través de un control hecho por la Organización Nacional Antidopaje de Chile.

La seis veces campeona nacional de 5.000 y 10.000 metros proporcionó una segunda muestra de orina el 10 de octubre de 2022, con motivo de los Juegos Sudamericanos de Paraguay, en la cual también se reveló la presencia de la sustancia prohibida.

“La AIU considera que los hechos del caso de la atleta demuestran que ella utilizó una sustancia prohibida (EPO) en múltiples ocasiones durante al menos cinco meses”, concluyeron desde la Unidad de Integridad del Atletismo.

Jennifer González Caro quedó sancionada con un período de inelegibilidad de seis 6 años a partir del 7 de noviembre de 2022. La atleta puede apelar a este castigo en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Lausana, Suiza.

