Martín Labra logra su primera medalla mundial a nivel adulto en el esquí náutico

Este fin de semana, Martín Labra selló un gran triunfo en su incipiente carrera, considerando que alcanzó por primera vez, con apenas 17 años, un podio a nivel adulto en el esquí náutico.

Todo luego que en el Mundial Open de Estados Unidos se quedó con la medalla de bronce en las figuras, instancia en la que sumó 11.610 puntos luego de realizar seis flip y cuatro ski line en la ronda de mano.

Esto, además, le permitió terminar quinto en el overall, precedentes que le permiten proyectar un buen rendimiento en su participación para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Fue un muy buen torneo, tuve una buena actuación en los tres eventos. En salto subí y me dejó con chances de pelear arriba en el overall, donde quedé quinto. En las figuras, pasé tercero en semifinales y lo repetí en la final. Esto me deja muy contento y orgulloso, voy con todo para los Panamericanos”, remarcó el propio Martín Labra, quien este año ya había ganado otras cinco preseas a nivel planetario.

A comienzos de año, fue oro en salto, y plata en overall y figuras en el Mundial Sub 17 de Los Morros, la misma sede de los Juegos Panamericanos. Luego, en junio, obtuvo el oro en el overall y el bronce en las figuras del Mundial Sub 21 de México. Esta gran actuación del “Tincho” le permite obtener a Chile su sexta medalla en la historia de los Mundiales Open del esquí náutico.