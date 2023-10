El espectacular tackle que inició la remontada de Argentina ante Gales en el Mundial de Rugby

Los Pumas, la selección argentina de rugby, logró este sábado la clasificación a las semifinales del Mundial de Rugby luego de imponerse ante Gales, conjunto al que vencieron por primera vez en su historia jugando este campeonato.

En el partido que disputaron en Marsella, el conjunto sudamericano no tuvo una faena sencilla y, de hecho, fue perdiendo durante gran parte del compromiso: el elenco europeo llegó a tener ventaja de 17-12 en el juego en la primera mitad.

Sin embargo, en los últimos 20 minutos del juego, Argentina comenzó a remontar el marcador ante Gales: primero con un try de Joel Sclavi y un penal de Emiliano Boffeli, sumado a un espectacular tackle de Matías Moroni que evitó el try que hubiera significado la ventaja para su rival.

Si hay foto de póster, hay video de película. El tackle de Matias Moroni para la eternidad. pic.twitter.com/CWL9T8rtSk — VarskySports (@VarskySports) October 14, 2023

Aquella última jugada terminó por fortalecer a los Pumas, que con un try de Nicolás Sánchez, más otro penal de Emiliano Boffelli y otro disparo de Nicolás Sánchez terminó abrochando el 29-17 que los instaló en las semifinales del Mundial de Rugby.