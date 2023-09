Macarena Pérez anticipa su participación en el ciclismo BMX de Santiago 2023: “Los nervios aún están, pero los puedo controlar un poquito más”

Desde Carolina del Norte, en ADN TOP KIA conversamos con la gran referente del ciclismo BMX freestyle en nuestro país, Macarena Pérez, con miras a los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“He tenido un entrenamiento muy intensivo este año. Me vine acá en enero. Me he sentido mucho más segura arriba y abajo de la bici (…) Va a ser un público conocido y los chilenos van a estar más pendientes. Será otra experiencia, me emociona mucho estar en lo que va a ser una verdadera fiesta del deporte“, apuntó quien ya defendió al Team Chile en Lima 2019, apuntando a sacar lecciones de aquella instancia.

“Los nervios aún están, pero los puedo controlar un poquito más. A medida que he ido madurando, he estado más segura y con mejor entrenamiento. Mi cuerpo está sin lesiones y eso es un plus, en los últimos años he estado limitada, pero ahora espero llegar al 100% y dar lo mejor de mí”, apuntó Macarena Pérez, que destacó la pista para el ciclismo BMX en el Parque Deportivo Estadio Nacional, la cual ya está certificada por la Unión Ciclista Internacional.

“Pudimos probar la pista. En el Mundial me caí y tuve una problema en el hombro, asi que no pude estar mucho, pero se ve entretenida, fácil. Es un circuito que es en lo que competimos en todas las Copas del Mundo. Va a ser familiar para nosotro. Es algo que le hacía falta a Chile. Hay parques buenos, pero no certificados como este, con el tamaño que se requiere. Tener algo así y que todos los riders puedan acostumbrarse al nivel de rampa va a ser muy importante, ayudará mucho al deporte”, comentó la campeona panamericana de la especialidad, quien no por ello se confía con miras a Santiago 2023.

“Estaban todas las de Sudamérica. Solo faltaban las de Estados Unidos. Ahora vendrá Hannah Roberts, que es muy fuerte y será la mayor rival. También las argentinas y colombianas serán fuertes”, concluyó en el diálogo con ADN TOP KIA.