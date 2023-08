Jennifer Yáñez palpita su participación en el gólbol de Santiago 2023: “Quiero dejar a Chile en lo más alto”

En un nuevo episodio de Mujeres Al Deporte de ADN, la conductora Macarena Miranda conversó a fondo con Jennifer Yáñez, seleccionada chilena de gólbol, uno de los cinco deportes para personas con discapacidad visual, el cual estará en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023.

¿En qué consiste el gólbol?

De entrada, la jugadora nacional explicó que el gólbol “es el único deporte que no es adaptado para personas con ceguera total o parcial. Se juega en una cancha que tiene relieves en el piso para saber dónde ubicarnos. El balón tiene cascabeles adentro para orientarnos. Jugamos con parches oculares y antiparras negras para quedar todos en las mismas condiciones”.

En cuanto a los partidos, señaló que “somos 6 por equipo, tres en cancha y tres en la banca. El partido comienza cuando el árbitro lanza el balón al jugador del centro, ahí todo el mundo tiene que estar en silencio hasta que el balón salga. Nosotros tenemos 10 segundos para hacer goles al otro arco”.

Jennifer también contó parte de la historia respecto a cómo nace esta disciplina. “Se creó en la Segunda Guerra Mundial para los solados que quedaron con discapacidad visual, se usaba para su entretención. Con el tiempo se volvió más competitivo, aparecieron equipos y actualmente se juega a nivel mundial”, indicó.

Sobre sus inicios en este deporte, la selecciona chileno comentó: “Quedé ciega a mis 20 años producto de un accidente. Estuve con una depresión muy grande y empecé a buscar cosas distintas para hacer. Gracias a unos conocidos llegué al gólbol”.

“Este deporte me sanó, curó heridas que tenía abiertas y se me fueron abriendo muchas puertas. He viajado mucho, he conocido gente, tengo más disciplina y he podido ayudar a gente que también tiene discapacidad”, agregó.

De cara a Santiago 2023

Por último, Jennifer Yáñez anticipó lo que será su participación en los próximos Juegos Parapanamericanos que organiza nuestro país. “Estoy con muchas emociones, ansiosa de que esto parta y estar en cancha jugando para representar a Chile. Una lo que quiere es dejar a tu país en lo más alto”, reconoció.

“La competencia se ve súper fuerte, los rivales llevan muchos años jugando, pero sé que nos irá bien, tengo la confianza de que podremos lograr los objetivos”, concluyó.