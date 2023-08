Mito Pereira se mantiene entre los líderes del St. Andrews Bay Championship

Durante la madrugada en Chile, Mito Pereira completó la segunda vuelta del St. Andrews Bay Championship, torneo que se desarrolla en Escocia y que es parte del Asian Tour de golf.

El chileno llegaba con la misión de defender el liderato en este campeonato que disputa al margen de su permanencia en el LIV Golf, instancia en la que logró conservar sus opciones de pelear por el título.

Si bien no pudo repetir la tarjeta inicial de -6, sí se mostró sólido para obtener una segunda ronda de -4 tras birdies en los hoyos 1, 6, 7, 10 y 18, sólo ensombrecido por un bogey en el hoyo 14 en Escocia.

Con ello, Mito Pereira acumuló una tarjeta de -10, resultado que lo mantiene como líder del St. Andrews Bay Championship, pero junto a otros cinco golfistas en una batalla muy estrecha por el trofeo en las dos rondas restantes.

El chileno deberá buscar desmarcarse de los otros punteros del torneo, los españoles David Puig y Eugenio Chatarra, el australiano Matt Jones, el estadounidense Micah Lauren Shin y el inglés James Wilson.

Matching bogey-free 66s from @Eugeniochacarra and James Wilson saw them join the clubhouse lead on -10 alongside Mito Pereira, @mattjonesgolf and @MICahshin1 🙌https://t.co/QQChqRqIrM #SABC #InternationalSeries #whereitsAT pic.twitter.com/NpI4QNhYuH

— Asian Tour (@asiantourgolf) August 25, 2023