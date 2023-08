Margarita Faúndez: “Nuestro sueño es estar en el podio de Santiago 2023, por eso nos movemos día a día”

En la última edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con la destacada paraatleta nacional Margarita Faúndez, quien es una de las cartas de medalla para el Team Para Chile en los próximos Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

Quien es doble medallista parapanamericana tuvo un gran apronte en el Mundial de Para Atletismo en París, donde fue sexta en los 1.500 metros de la categoría T11. “Es mi cuarto mundial. No espere llegar a la final ser finalista, así que estoy muy emocionada por el resultado. Ha sido difícil, estoy lidiando con alguna enfermedades y no ha sido fácil mantener el rendimiento, pero aquí estamos con todo el sueño puesto en Santiago 2023″, apuntando también en la chance de competir en los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024.

Leer también El VAR impide el primer festejo goleador de Arturo Vidal con el Athlético Paranaense Imparable: Lionel Messi anota por sexto duelo seguido en el Inter Miami

“Estar ahí, pensar que en un añito más son los Juegos Paralímpicos, que serían casi mis cuartos, considerando que por un problema administrativo no pude ir a Londres 2012, hice la marca. Quiero vivirlo. Dios dirá, veremos si el cuerpo acompaña, pero es un sueño”, reconoció Margarita Faúndez, quien también se enfoca en el desafío de ser local en Santiago 2023.

“Me emociona mucho, es lo que me mueve hoy en día a levantarme cuando cuando no me siento bien. Estuve a punto de retirarme en los Juegos Paralímpicos de Tokio, pero pensé qué injusto irme sin poder estar en casa con mi gente y disfrutar lo que vivimos en Santiago 2014 (Juegos Suramericanos). Me emociona mucho vivir este momento en casa, con mi gente. Las expectativas y nuestro sueño 100% estar en el podio, por eso nos movemos día a día“, remarcó la deportista nacional.

La evolución de Margarita Faúndez

En el diálogo con Mujeres al Deporte, explicó cómo llegó a competir profesionalmente. “Yo estaba estudiando masoterapia en una escuela de ciegos, nunca había hecho deporte, siempre fuiste sedentaria. Tenía 20 años y mis compañeros que también tenían discapacidad visual empezaron a correr, me empezaron a invitar y yo no podía creer que me estaban invitando a mí porque no podía entender como corría un ciego. Entonces me atemoricé, estuve mucho tiempo pensándolo hasta que en julio del 2008 decidí intentarlo y ya han pasado 15 años”, planteó, junto con destacar la importancia del atletismo en su vida.

“En la pista era Margarita, olvidaba que no veía y me encantaba sentir esa libertad, esa confianza de poder hacer lo que me gusta, poder ir descubriéndome en ese proceso e ir aprendiendo de mí misma a a pasar límites. Me fui dando cuenta que podía ir mejorando mucho en distintos aspectos y una vez que ya fui a mi primera competencia me dieron ganas de más. La rival más difícil y la mejor es uno mismo”, reconoció, abriéndose de igual forma a competir en otras disciplinas.

“No me gustan mucho los deportes de equipo o como de contactos, porque soy como más cobarde en este sentido, pero me me llamó mucho mucho tiempo la natación. Hoy día estoy nadando como parte de mi rutina de entrenamiento, pero tengo un poco de miedo a como las aguas abiertas y las piscinas hondas. Hace muchos años un profesional del Centro de Alto Rendimiento me dijo que tenía un buen perfil como ciclista y la verdad es que estuve a punto de comprarme una tándem, que son las bicicletas dobles para personas ciegas, y que son muy caras”, señaló quien hoy compite junto a Francisco Segovia en la pista de atletismo.

“Siempre digo que el conseguir o el encontrar un buen guía es como encontrar el príncipe azul, así de difícil. Son muchos factores que están ahí de por medio, no es solo una persona que técnicamente corra mejor que el ciego, sino que tiene que ver con el ámbito humano, las relaciones humanas y la empatía. Él es casi como mi hermano”, concluyó en el diálogo con Mujeres al Deporte.