Ricardo Soto apunta a dar pelea por equipos en el tiro con arco de Santiago 2023: “Tengo muchas expectativas, somos arqueros que disparamos bien”

El tirador Ricardo Soto conversó este jueves con ADN TOP KIA ya de regreso en Arica tras haber competido en el Mundial de Tiro con Arco, donde logró llegar a los cuartos de final del arco recurvo en Berlín, Alemania.

“Fue una experiencia totalmente positiva, lo considero un éxito rotundo y fue una victoria para mí al quedar entre los tres mejores de América. Estaban todos los pesos pesados del continente, incluyendo a Brasil, Estados Unidos y Canadá. Todos van a estar en los Juegos Panamericanos y otros más, como Colombia”, remarcó el deportista nacional, quien planteó las lecciones que sacó con miras a Santiago 2023.

“La experiencia que saqué es que vamos por buen camino, mi programa de entrenamiento está dando resultado. Si hay que mejorar, tiene que ser por el mismo camino (…) Es importante que en Chile se desarrolle un nivel en que todos los deportistas van subiendo su nivel, así ha podido ser en los últimos años”, enfatizó Ricardo Soto, que junto a Andrés Aguilar se han repartido los dos últimos cupos para nuestro país.

Ambos apuntan a sumar fuerzas de cara a los próximos Juegos Panamericanos, apuntando al menos a defender la medalla de plata que lograron en Lima 2019 por equipos. “Le tengo mucha expectativa al equipo, somos arqueros que disparamos bien. Normalmente tenemos problemas en la clasificación, como nos pasó en el Mundial, pero ya en competencia el nivel es bastante bueno. En Santiago no tendremos ese problema. En el Panamericanos específico fuimos cuartos y en todas las rondas de eliminación perdimos por desempate. Tengo muchas expectativas en que sabremos defender nuestros colores”, insistió el ariqueño que despuntó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 con apenas 16 años.

“Antiguamente tenía todo el tiempo para entrenar y viajar a todas las competencias, pero ahora, aunque tengo facilidades en la universidad, no puedo faltar. Antes estaba 100 días al año fuera de casa compitiendo, ahora tengo que ser más específico en la planificación. La mayor complicación son las competencias, que duran 7 días y pueden ser hasta 11 considerando viajes, lo que me hace sumamente complicado planificar el año. Si tuviéramos competencias de tres días, se me facilitaría mucho, pero la situación es así. Normalmente compito 1 o 2 veces a nivel internacional”, concluyó en el diálogo con ADN TOP KIA.