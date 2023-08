Arantza Inostroza se ilusiona con lograr un podio en Santiago 2023: “Siendo en casa, cualquier cosa puede pasar”

La esgrimista Arantza Inostroza conversó con ADN TOP KIAen medio de sus días de descanso en Europa tras haber disputado el Mundial de Esgrima, donde logró su mejor rendimiento histórico al llegar a la ronda de los 32 mejores en Milán.

“Fue super lindo, emocionante saber que uno tiene el nivel para llegar a ese momento. Es la primera vez que me pasa. Tuve a mi equipo en la pista, apoyándome siempre. Fue una agradable experiencia, me fui super contenta. La chica que me elimino es de Estados Unidos, el match estaba super apretado y me pasaba el rollo de que esto podía pasar en los Juegos Panamericanos. Ayuda a saber que uno les puede hacer pelea y que todo es posible”, apuntó la campeona del florete en los Juegos Suramericanos de Asunción, apuntando ya a Santiago 2023.

“Sería espectacular. Yo apunto al podio. A nivel sudamericano estamos súper bien, lo demostré con las medallas, y ahora se agregan dos potencias a las que hay que enfrentar como si fueran cualquier otro rival, pero el nivel sube. En casa, con mi familia y amigos apoyando, va a ser como si fuera cualquier otra persona”, remarcó Arantza Inostroza, quien se mostró confiada de lo que puede hacer la esgrima nacional en los próximos Juegos Panamericanos.

“Orgullosa de representar a mi país y ser la próxima generación. Tenemos potencial, hay un muy buen nivel. Me siento capaz de lograr los objetivos. Esperamos que sea algo histórico. Siendo en casa, cualquier cosa puede pasar. Ojalá le sirva a las próximas generaciones para que nos vean participar y se motiven, vean lo lindo que es el deporte”, aseguró quien es sobrina de otro histórico de la disciplina, Paris Inostroza.

“Estoy orgullosa de sus logros. Crecí sabiendo de sus noticias, era espectacular. Tuve la oportunidad de verlo en un Preolímpico, fue super emocionante. Saber que puede ser ese mismo sentimiento ahora yo en la pista y él en las gradas va a ser súper lindo”, recalcó Arantza Inostroza.

Al margen de Santiago 2023, remarcó que otro de sus sueños es clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. “Todavía es un largo camino el que queda para lograr el cupo. Me lo imagino y me emociono, más sabiendo que estaré acompañada de mi familia”, concluyó en el diálogo con ADN TOP KIA.