Harold Mayne-Nicholls mantiene su crítica a la ausencia de Jarry en Santiago 2023: “No va a haber otra fiesta así en el país”

Durante la presentación de la canción oficial de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el director ejecutivo del evento, Harold Mayne-Nicholls, conversó con ADN Deportes tras la difusión de la melodía compuesta por Ana Tijoux, Movimiento Original y DJ Bitman.

“Muy satisfecho, vi que a la gente le gustó, más allá que a los que organizamos nos guste. Cuando empiece a difundirse estamos seguro que esa sensación irá creciendo”, aseguró el personero, valorando el apoyo de quienes están trabajando para completar la infraestructura requerida para el evento que comienza el 20 de octubre.

“La gente sigue con un entusiasmo impresionante. Sabemos que hay fechas que cumplir, es espectacular el ánimo y deseo que hay de contribuir para el desarrollo de los Juegos Panamericanos”, explicó Harold Mayne-Nicholls, que no se relaja ante los progresos respecto a meses atrás en la organización.

“Hay un poquito más de calma, pero eso no significa relajo en ningún caso. Tenemos que seguir con la misma fuerza y empeño de cumplir todas nuestras obligaciones”, remarcó el CEO de Santiago 2023.

Harold Mayne-Nicholls mantiene su crítica a Nicolás Jarry

Días atrás, luego de conocerse la ausencia del número 1 de Chile en los próximos Juegos Panamericanos, el encargado de la organización cuestionó dicha decisión, opinión en la cual insistió en el diálogo con ADN Deportes.

“Voy a hablar con Alan (Jarry, padre de Nicolás), al que conozco hace muchos años, pero mantengo mi opinión. Independiente de que sea Jarry o cualquiera, cuando a uno lo invitan a defender a su país no puede haber nada más importante. No tengo por qué guardarme mi opinión”, comentó, junto con remarcar la relevancia de Santiago 2023.

“Entiendo todo lo demás, pero creo que no puede haber nada más importante. No va a haber otra fiesta así en el país en muchas generaciones más. Soy esclavo de mis palabras y lo digo clarisimo: si te invitan a representar al país en algo, siempre voy a decir que sí, no hay honor más grande”, planteó Harold Mayne-Nicholls, quien no quiso entrar en el debate ante la serie de situaciones que afectan al fútbol chileno, dado su rol en el pasado como presidente de la ANFP.

“Prefiero abstraerme de dicha condición y concentrarme en los Juegos. No tengo tiempo para saber más. Me ha gustado siempre y espero que se logre un fútbol lo más transparente y cercano a la gente, pero hoy no estoy tan cerca como para hacer un cambio“, concluyó.