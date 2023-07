Alberto Abarza y Vicente Almonacid lideran la delegación de Chile en el Mundial de Para Natación

El Team Chile de Para Natación afina los detalles para defender al país en el Mundial de la especialidad, el cual se disputará en Manchester entre el 31 de julio y el 6 de agosto.

Al respecto, hay optimismo de cara a los resultados que puedan sumar. “Nuestra expectativa es mejorar el rendimiento con las marcas. Alberto Abarza y Vicente Almonacid van a estar peleando medallas, mientras que Patricio Larenas tiene opción de final. Aspiramos siempre a bajar las marcas y hacer la mejor presentación posible”, apuntó Diego Santander, entrenador del plantel nacional.

De hecho, todas estas cartas en el Mundial de Para Natación asoman como importantes chances de medalla para nuestro país en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. De todas formas, el foco ahora está en la disputa del evento en Inglaterra.

“Un Mundial es lo más importante para mí, van los mejores del mundo, pero más que eso es el hambre de querer que nuestro país esté lo más arriba. Me encantaría ver mi bandera flamear. Es el campeonato que más voy a disfrutar de los tres que he disputado, me toma más maduro como deportista”, comentó Alberto Abarza desde Europa, donde desde hace un par de semanas está desarrollando su preparación para la cita planetaria.