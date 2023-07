Martina Weil sueña con un podio en Santiago 2023: “Estoy corriendo en marcas que me ponen en el radar”

Martina Weil conversó este viernes con ADN TOP KIA tras haber batido por cuarta vez en el año su récord nacional en los 400 metros libres, disputando la fecha de la Diamond League en Polonia.

“Es la mejor sensación, fue una experiencia tremenda, lo pasé increíble, el nivel de la organización. Ver a todos esos campeones mundiales fue una cosa de locos. Quedé súper contenta con lo que logré, tener mi mejor marca en una carrera de altísimo nivel”, aseguró la velocista nacional, quien destacó el registro y el contexto en que logró su mejor tiempo.

“Demuestra que estoy haciendo las cosas bien, que estoy en el lugar que tengo que estar y que psicológicamente estoy en un muy buen nivel. Me paré en esa pista sabiendo que era la más lenta de las ocho, me tenía muy nerviosa el nivel y cómo iba a responder a esa presión”, apuntó Martina Weil.

Martina Weil y el sueño de Santiago 2023

Con su buen nivel, la deportista de 24 años planteó su optimismo de cara sus primeros Juegos Panamericanos, en nuestro país. “Mientras en mejor nivel llegue, más posibilidades tengo de meterme en una final y pelear una medalla. Me tiene contenta y emocionada. Con la marca que empecé este año no era una marca significativa a nivel Panamericano, pero ahora siento que estoy corriendo en marcas que me ponen en el radar. Soñar es gratis, estoy haciendo todo lo posible para lograr el mejor resultado posible“, aseguró, expectante del ambiente que pueda encontrar en el estadio Nacional.

“Me muero de ganas que ese estadio esté repleto. En la Diamond League fue impactante ver el estadio lleno en Polonia y yo nunca en Chile he competido a estadio lleno, en ninguna competencia internacional. Ojalá llegue la mayor gente posible a apoyar y mostrarle lo que hacemos todo el año”, sostuvo Martina Weil, quien advirtió cómo se adaptará a competir en octubre.

“Competir en esas fechas es muy tarde, la temporada se acaba en septiembre, entonces alargar la temporada implica cambiar la planificación. Sé que llegaré “arrastrando las patas”, comencé a competir en febrero. Estamos haciendo todo lo posible para llegar en la mejor forma, sin lesiones”, concluyó en el diálogo con ADN TOP KIA.